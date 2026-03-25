Quiénes son los famosos que se acercaron a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria



Al cumplirse los 50 años del golpe cívico-militar de 1976, miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria y volver a decir a unísono "Nunca Más". Sin dudas, esta marcha ha sido una de las más masivas de las que se tenga registro y muchísimas figuras de la cultura y el espectáculo se hicieron presentes.

Quiénes son los famosos que estuvieron en Plaza de Mayo este martes 24 de marzo

Lali Espósito: Fue una de las figuras más buscadas. Marchó junto a su pareja, Pedro Rosemblat, y compartió imágenes con la frase "donde hay que estar".

Wos: Participó activamente, habiendo sido también parte de la "Vigilia por la Identidad" realizada ayer.

Natalia Oreiro: Estuvo presente reforzando su histórico compromiso con las causas de Derechos Humanos.

Flor de la V: Fue vista entre la multitud y se encargó de compartir en redes sociales el momento en la mítica Plaza.

Griselda Siciliani, Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Julieta Díaz, Jorgelina Aruzzi y Gloria Carrá estuvieron compartiendo columnas con otros artistas.

León Gieco estuvo presente y cantó "La Memoria" junto a Estela de Carlotto en uno de los momentos más emotivos de la jornada. También se sumaron Ricardo Mollo y bandas como La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo.

Periodistas y figuras como el "Gato" Sylvestre, Julia Mengolini, Darío Sztajnszrajber y Flavio Azzaro también se mostraron entre la multitud.



El apoyo desde el deporte

Aunque no estuvieron físicamente en la Plaza (por compromisos con la Selección argentina), referentes de la Scaloneta como Ángel Di María y Germán Pezzella publicaron mensajes alusivos al "Nunca Más" en sus redes sociales, siendo los únicos de la Albiceleste que se sumaron al pedido de Memoria, Verdad y Justicia.

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