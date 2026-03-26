Nati Jota contó que dejó de fumar y conmovió a sus seguidores con su experiencia

Nati Jota volvió a generar repercusión en redes, aunque esta vez no fue por su humor o espontaneidad al aire, sino por una decisión personal que apunta a mejorar su calidad de vida: dejar de fumar.

A través de su cuenta de X (exTwitter), la conductora decidió abrir su intimidad y contar el proceso que está atravesando. Con la sinceridad que la caracteriza, lanzó: “Creo que dejé de fumar”, una frase que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Más allá del anuncio, lo que más impacto generó fue su descripción de los primeros días sin nicotina. “Lo desesperante de la primera semana fue tener muchas ganas y pensar que ser exfumador es vivir con esas ganas sin concretarlas para siempre. No es así”, escribió, reflejando una sensación común entre quienes buscan abandonar el hábito.



Lejos de romantizar el proceso, Nati también buscó llevar un mensaje esperanzador para quienes están atravesando lo mismo. “Lo digo porque es muy desalentador y parece imposible la idea de algún día no tener tantas ganas, pero sucede”, agregó, mostrando una mirada más optimista.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, el posteo se llenó rápidamente de respuestas. Muchos usuarios compartieron sus propias historias, le agradecieron por su honestidad y celebraron su decisión, destacando una vez más su capacidad de conectar desde un lugar genuino.

Este tipo de confesiones no son nuevas en Nati Jota, quien en más de una oportunidad decidió compartir aspectos muy personales con su audiencia. Tiempo atrás, por ejemplo, había contado con lujo de detalles, y fiel a su estilo descontracturado, cómo fue atravesar una cirugía ocular para mejorar su visión. En ese momento, además, aprovechó para reflexionar sobre las exigencias estéticas y el peso de las miradas ajenas, dejando en evidencia que su relación con la salud también está atravesada por esas presiones.

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