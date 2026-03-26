Mavinga abandonó Gran Hermano Generación Dorada: los motivos



La casa de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una de las bajas más inesperadas de la temporada tras la drástica decisión de Jenny Mavinga, quien este miércoles optó por abandonar la competencia de manera voluntaria.

La participante, que se había consolidado como uno de los perfiles más singulares del reality, cruzó la puerta de salida luego del anuncio del "Big" y la emoción tanto propia como de sus compañeros.

Su salida se produjo en un momento de extrema tensión dentro del juego, apenas horas después de que se conocieran los beneficios del líder y las nominaciones fulminantes; y un rato antes de las nominaciones en el confesionario.

La partida de Mavinga no solo descolocó a sus compañeros, que lo despidieron entre lágrimas y sorpresa, sino que también obliga a la producción a recalcular el desarrollo de las próximas galas, a la espera del anuncio de un posible reemplazo.



Por qué Mavinga abandonó Gran Hermano Generación Dorada

Tras un mes de intensa competencia, la casa de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una de sus bajas más sensibles. Al cumplirse 31 días de encierro, Jenny Mavinga decidió poner fin a su participación debido a un profundo cuadro de angustia que no logró revertir, a pesar de la contención profesional del equipo de psicólogos del reality y del apoyo constante de sus compañeras de convivencia.

El detonante principal de su partida fue el peso de los vínculos familiares frente a la hostilidad del juego. Mavinga confesó que la cercanía del 29 de abril, fecha en la que una de sus hijas celebrará sus 15 años, agudizó su necesidad de abandonar el aislamiento para reencontrarse con su marido y sus hijas.

Según sus propias palabras, el clima de constantes peleas y emociones fuertes dentro de la casa terminó por afectar su estabilidad anímica, impidiéndole mantener el enfoque necesario para continuar en la carrera por el premio mayor.

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