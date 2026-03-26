La polémica frase de Momi Giardina al tener cara a cara a Francella



Con su hija Yoyi Francella trabajando en Luzu TV, las puertas para Guillermo Francella están más que abiertas en el canal de streaming que dirige Nico Occhiato, además de que se trata de uno de los actores más reconocidos, talentosos y queridos del país.

Lo cierto es que, en medio de una nueva visita del artista, Momi Giardina protagonizó un llamativo momento en la mañana de este miércoles. Durante la emisión de "Nadie Dice Nada" por Luzu TV, la exbailarina soltó una polémica frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales por la incomodidad que generó en el estudio.

El momento se dio mientras todos hablaban, con el tono descontracturado de siempre, sobre gustos y "permitidos" o figuras que les resultan atractivas. Entre risas y el caos típico del programa, Momi soltó la frase que dejó a todos mudos, especialmente, al protagonista de la misma: "Los Benvenuto, todo. Todo lo de Guillermo, adentro", lo cual se tomó, sin lugar a dudas, en doble sentido, especialmente, por el modo en que la exbailarina lo dijo.



La frase causó un estallido de risas y, al mismo tiempo, de tensión cómica en el piso. Sin poder frenar con las carcajadas, Nico Occhiato y el resto del equipo reaccionaron con la clásica mezcla de asombro y humor, tratando de "cancelarla" en broma al aire.

No obstante, lo más gracioso fue la reacción del mismísimo Francella que, fiel a su estilo, hizo sus habituales caras para expresar lo polémica que fue la frase de la panelista: "Y así será Momi, no se le puede negar. Momi acá estoy".

En redes como X y TikTok, el clip empezó a circular bajo el título de "Momi siendo Momi" y no tardó en volverse viral.

Por su parte, la exbailarina, fiel a su estilo, no se retractó, sino que redobló la apuesta entre risas, confirmando que el actor es su "amor platónico total".

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