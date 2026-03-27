El error viral de Julieta Poggio que hizo estallar a Iván de Pineda en Pasapalabra

La ex Gran Hermano, Julieta Poggio, pasó por "Pasapalabra", el programa de Iván de Pineda en Telefe y protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada de este miércoles. Al enfrentarse al temido Rosco, la actriz y bailarina lanzó una respuesta que no tardó en volverse viral.

¿El motivo de las risas en redes? Un desopilante error de conceptos: Julieta confundió a un conocido dibujo animado con una figura del mundo de la televisión, provocando una ola de memes y comentarios entre los fanáticos del ciclo.

La pregunta del conductor correspondía a la letra P y la pista era la siguiente: "Personaje de la literatura y el cine. Muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente". De manera insólita, Poggio respondió: "¿Piñón fijo?", pero inmediatamente se dio cuenta de su grosero error, dado que la respuesta correcta era "Pinocho", y echó a reír, al igual que sus compañeros de juego, entre los que se encontraban Daniela Celis, Ulises Apóstolo y Luchi Patrone.



El error no pasó desapercibido y desató las carcajadas, incluso, del conductor. Lejos de achicarse, la ex Gran Hermano explicó entre risas el motivo de su confusión: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.

Como era de esperarse, el fragmento se volvió viral en cuestión de minutos. Las redes sociales se llenaron de clips y memes que celebraron el inesperado "blooper". Sin embargo, Julieta demostró su frescura habitual, tomándose el traspié con total naturalidad y manteniendo la buena onda durante el resto del programa.



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