Martín Cirio habló con el entorno de Emilia Mernes y encendió las alarmas

El conflicto que involucra a Emilia Mernes continúa escalando y suma nuevos condimentos con el paso de las horas. En medio de rumores cruzados y señales en redes sociales, Tini Stoessel y María Becerra fueron las personalidades que más resonaron, por supuesto, en un claro enfrentamiento a la intérprete de "Exclusive".

El episodio que encendió las alarmas fue cuando La Triple T dejó de seguir en Instagram a la entrerriana, lo que desató todo tipo de interpretaciones.

Con el correr de los días, empezaron a circular distintas versiones sobre el trasfondo del distanciamiento, que incluso rozó a Antonela Roccuzzo, quien también optó por dejar de seguir a la pareja de Duki. En ese contexto, Martín Cirio se metió de lleno en el tema y sorprendió al contar que fue contactado por el círculo cercano de Emilia.



"Me contactaron del entorno, y lo que pasó es realmente muy fuerte", expresó el streamer en uno de sus vivos. Además, aseguró que conoce la versión completa de los hechos, aunque prefirió no exponerla públicamente por la sensibilidad del asunto y porque considera que no le corresponde hacerlo.

Lejos de alimentar teorías, fue contundente al marcar su postura: "No voy a decir lo que pasó porque es algo que no me corresponde. No es nada de lo que se está queriendo instalar. No me estoy haciendo el enigmático, si esto en algún momento sale a la luz entenderán por qué estoy diciendo que es muy fuerte".

Antes de cerrar, dejó una última reflexión sobre el origen del conflicto: "Es algo que se viene arrastrando hace un tiempo y ahora explotó, límites. Lo tendrá que contar la persona en cuestión". Sin dar más precisiones, Cirio optó por no profundizar, manteniendo el hermetismo en torno a una polémica que sigue generando repercusiones.

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