María Becerra presenta su tema “Qué ganas de comerte” junto a dos grandes figuras

María Becerra presentó “Qué ganas de comerte”, su nuevo tema en colaboración con Lucky Brown y Jere Klein, dos nombres fuertes de la escena urbana de Chile. En esta unión, la cantante retoma el reggaeton más puro, reconectando con sus inicios dentro del género.

La canción cuenta con la producción del ecuatoriano Xross, quien logra amalgamar las tres voces en un mismo clima sonoro, aportando una base que potencia la energía del track y le da identidad propia.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Valentín Herrero, filmado en Chile. En las imágenes se puede ver a los artistas en distintos escenarios llamativos, que incluyen un yate, un helicóptero y diversas locaciones que refuerzan la estética urbana y sofisticada del proyecto.

Este estreno se da en un momento clave para María Becerra, quien viene de presentar su álbum QUIMERA con dos shows 360° completamente agotados en el Estadio Monumental, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música latina actual.

De cara a lo que viene, la artista ya se prepara para anunciar las fechas de su QUIMERA TOUR, con el que planea llevar su música a distintos países de Latinoamérica y también a España, en una nueva etapa de expansión internacional.

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