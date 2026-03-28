Mauro Icardi y Wanda Nara en crisis judicial por sus hijas: riesgo de multa millonaria para el jugador

El reciente regreso de Mauro Icardi a la Argentina, tras su estadía en Turquía, derivó en un nuevo episodio de tensión con Wanda Nara, esta vez en torno a la rutina de sus hijas. Luego del reencuentro familiar, surgieron cuestionamientos vinculados a la falta de asistencia de las menores tanto al colegio como a sus tratamientos terapéuticos, lo que motivó la intervención judicial.

Frente a esta situación, el caso volvió a ser evaluado por el juez Adrián Hagopian, quien puso el foco en garantizar la estabilidad y el bienestar de las niñas, subrayando la importancia de sostener sus actividades educativas y de salud. En ese marco, se habrían señalado incumplimientos en relación al rol paterno.

Según se informó en DDM, el periodista Guido Zaffora dio detalles de la resolución: “El juez Hagopian acaba de fijar un horario para entregar a las niñas. El horario es hoy (viernes 27 de marzo) entre las 17 y 19, a Nora Colosimo.

El juez puso como orden apercibir a Mauro Icardi con 50 millones de pesos por día por no llevar a las niñas al colegio y a terapia. Esto está puesto también por la licenciada Mattera”.

En la misma línea, el comunicador recordó que el futbolista ya había sido advertido con anterioridad: “El juez dijo, previo a viajar para acá: ‘Te doy los días que quieras, pero tenés que llevar a las nenas al colegio; por las faltas, tenés que cumplirlos; si no, multa’”.

Los detalles del documento judicial

El pedido de Mauro Icardi para extender el tiempo de estadía con sus hijas durante su paso por el país volvió a generar fricciones con Wanda Nara, quien cuestionó la solicitud en el marco de la organización familiar y, especialmente, por el impacto en la rutina de las menores.

La presentación quedó asentada en un escrito judicial impulsado por Ana Rosenfeld, representante legal de la empresaria, donde se detallan distintos aspectos vinculados a los últimos días compartidos. Si bien en el documento se contempla el pedido del delantero, también se remarcan situaciones que, desde esa parte, generaron preocupación.

Entre los puntos destacados, se hace hincapié en la asistencia escolar de las niñas. Según lo expuesto, durante el período en el que permanecieron con su padre no habrían asistido al colegio, algo que fue señalado de manera enfática.

Desde la postura de Wanda, este tipo de interrupciones no deberían producirse, ya que considera fundamental mantener la continuidad educativa sin excepciones.

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