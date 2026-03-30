Andrea del Boca confesó un affaire con Luis Miguel cuando estaba en pareja

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada ha alcanzado un nuevo pico de tensión y revelaciones. En esta oportunidad, la icónica actriz Andrea del Boca se convirtió en la protagonista absoluta de la jornada tras someterse a un cuestionario punzante liderado por la comediante uruguaya Yipio. Lo que comenzó como una charla de anécdotas terminó derivando en una admisión sobre su pasado sentimental que dejó atónitos a sus compañeros y a la audiencia.

La astucia de Yipio logró derribar las defensas de la actriz, quien terminó brindando detalles sobre sus vínculos con figuras de renombre internacional. Sin embargo, el punto de mayor conflicto surgió cuando se puso sobre la mesa el tema de la fidelidad y los encuentros clandestinos, llevando a Del Boca a utilizar una justificación que generó un intenso debate dentro del reality.

El interrogatorio inició con tintes culinarios, indagando sobre las estrategias de seducción de la artista a través de la comida. Ante la insistencia de la humorista sobre qué le preparaba a Jeffrey Sachs, la actriz cedió: “Le gustaba que le cocinara pescado”. Ante las bromas de los presentes sobre el momento del encuentro íntimo, Andrea bromeó sugiriendo que, al ser una comida liviana, los planes posteriores no se hacían esperar.



Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando el nombre de Luis Miguel entró en escena. Al ser consultada sobre si alguna vez le había cocinado al "Sol de México", la actriz aclaró que no fue posible debido a que el encuentro ocurrió en un contexto de hotelería. Lo que sorprendió a todos fue la duración de dicha cita. “Un encuentro no, una semana”, sentenció Del Boca, confirmando que la relación con el cantante fue mucho más que un cruce fugaz.

El momento de mayor voltaje dialéctico se produjo cuando Yipio acusó directamente a la actriz de haber traicionado a quien era su pareja formal en aquel entonces. Lejos de negarlo de forma convencional, Andrea intentó explicar su accionar bajo una óptica personalista que no convenció a la comediante. “No, no lo engañé porque se lo dije”, argumentó la participante, a lo que su interlocutora retrucó inmediatamente que el hecho de confesar a posteriori no eliminaba la naturaleza del engaño.

Ante la presión de la uruguaya, quien insistía en que los hechos constituían una infidelidad, Del Boca lanzó la frase que se volvió viral en cuestión de segundos: “Yo siempre fui fiel a mí misma y a lo que sentía”. Esta particular interpretación de la lealtad sentimental no fue bien recibida por Yipio, quien cerró el cruce de manera tajante.

La discusión finalizó con una Andrea del Boca manteniéndose firme en su postura de que los eventos simplemente “sucedieron” y que su prioridad fue respetar sus propios deseos por sobre los contratos de pareja. La reacción de la comediante fue inmediata y cargada de su habitual picardía: “¡Qué zorra que sos!”, exclamó, mientras destacaba que nunca había escuchado una declaración de ese estilo en su vida.

Este "sincericidio" de la actriz de telenovelas no solo reaviva historias de su pasado glamoroso, sino que plantea un nuevo escenario de debate sobre la ética y los vínculos dentro de Gran Hermano, donde cada palabra es analizada bajo el microscopio de la opinión pública.

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