Mauro Icardi y la China Suárez no pudieron viajar a Estambul: ¿fue culpa de Wanda Nara?



Lo que debía ser un traslado sin sobresaltos hacia el Viejo Continente terminó en una inesperada escala forzada en suelo argentino. Mauro Icardi y Eugenia "China" Suárez se vieron obligados a postergar su partida con destino a Estambul, Turquía, debido a complicaciones administrativas de último momento. La pareja, que tenía previsto abandonar el país el pasado viernes, chocó con una barrera burocrática en el sector de Migraciones que alteró por completo sus planes de vuelo.

La primicia, difundida por la periodista Naiara Vecchio, indica que el conflicto radicó en la documentación de los hijos de la actriz. Aunque existe la conformidad de los padres para el traslado, una demora en la gestión de las autorizaciones legales impidió que el trámite se concretara en el tiempo estipulado.

"Por demora en la presentación en Migraciones de los permisos de los niños de Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña, Mauro Icardi y la China postergaron su vuelta a Estambul, Turquía, previsto para el viernes. Está el ´sí´ de los padres pero se retrasó el trámite", detalló la cronista.



Un movimiento comercial que desafía a Wanda Nara

Mientras aguardan la resolución de los papeles para viajar, la pareja no se ha quedado de brazos cruzados en Buenos Aires. Un reciente encuentro con un influyente empresario del sector estético ha encendido las alarmas, ya que involucra directamente el pasado comercial de las hermanas Nara. Según trascendió, Icardi y Suárez mantuvieron una reunión con el responsable de un laboratorio que anteriormente fabricaba los productos para Wanda Cosmetics y la línea de Zaira Nara.

Este acercamiento no sería casual, sino parte de una estrategia de negocios impulsada por el futbolista. “Anoche se juntaron con el empresario del laboratorio que trabajaba en los productos de Wanda Cosmetics y la marca de Zaira Nara. Icardi le habló para sacarle una línea también a la China. Wanda hoy trabaja su marca en otro lugar”, reveló Vecchio. Este movimiento es interpretado como un desafío directo hacia Wanda, al intentar posicionar a su actual pareja en el mismo nicho de mercado donde su exesposa construyó su imperio.



En paralelo a los proyectos comerciales y los traspiés logísticos, la batalla legal entre Icardi y Wanda Nara atraviesa su etapa más crítica. La defensa de la conductora ha decidido elevar sus exigencias ante el juez Hagopian, solicitando sanciones económicas de gran magnitud por presuntos incumplimientos en la crianza y educación de las hijas que tienen en común.

La situación judicial se agrava con nuevos pedidos de penalización que se suman a reclamos anteriores. “Desde la defensa de Wanda Nara se pedirá al juez Hagopian una multa de 100 millones de pesos contra Icardi por no llevar a las niñas a la psicóloga se suma a la multa de 150 millones de pesos por los tres días que faltaron al colegio y no hicieron la tarea”, informó la periodista. En total, la suma de las multas solicitadas por la mediática asciende a cifras astronómicas, enmarcando este conflicto en un escenario de tensión absoluta donde las decisiones personales y los negocios parecen mezclarse de forma inevitable.

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