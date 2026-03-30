Solange y Andrea del Boca protagonizaron la pelea más escandalosa de Gran Hermano

La calma dentro de la casa de Gran Hermano volvió a romperse con un intenso enfrentamiento entre Sol y Andrea del Boca, en medio de un clima ya tenso por la reciente sanción que redujo el presupuesto semanal para la comida. La discusión, que comenzó por cuestiones organizativas, terminó derivando en un fuerte cruce personal.

Todo se desató mientras los participantes debatían cómo administrar los alimentos en un contexto de escasez. En ese marco, Andrea apuntó directamente contra Sol por su rol en la cocina y no dudó en marcarle su postura: “Porque sos vegetariana y no cocinaste nunca para toda la casa”.

La respuesta no tardó en llegar. Visiblemente molesta, Sol le hizo frente sin rodeos: “¿Cuál es tu problema conmigo?”, lanzó, dejando en claro que el conflicto iba más allá de la comida.

Con el correr de los minutos, la discusión se volvió cada vez más intensa y dejó de girar en torno a la organización diaria. Las diferencias personales salieron a la superficie, con acusaciones cruzadas y un tono cada vez más elevado.



“Siempre me estás atacando”, reprochó Sol en medio del intercambio, mientras Andrea redoblaba la apuesta cuestionando su actitud frente al grupo y su lugar dentro de la casa.

El momento más tenso llegó cuando Andrea, sin filtro, disparó una serie de insultos que impactaron de lleno en la convivencia: "Ridícula, pelotud*, mantenida. ¿Y ustedes se la dan de los mejores ganadores? ¿Por qué no ganaron su edición entonces? Ojalá entre Cristian U para enseñarles y ponerlos en su lugar, así les cierra el ort*".

El episodio dejó en evidencia la creciente fractura entre ambas y anticipa nuevos conflictos en una casa donde la falta de recursos y la presión del juego empiezan a pasar factura. Rápidamente, esto se viralizó en las redes sociales y el público no dudó en tomar partido por una u otra.



minutouno.com