Victoria Irouleguy habló de su historia con Emiliano "Dibu" Martínez: "Éramos muy chicos"

El nombre de Victoria Irouleguy tomó impulso tras su reciente aparición en SQP, donde no solo evocó su paso por Gran Hermano, sino que también dejó al descubierto una historia personal que hasta ahora había permanecido en segundo plano: su romance adolescente con Emiliano “Dibu” Martínez. Lejos de la exposición constante que tuvo en sus comienzos, hoy transita una vida distinta en Miami, enfocada en sus proyectos como empresaria y modelo.

Durante la charla con Yanina Latorre, la ex “Bebota” repasó lo que significó ingresar al reality con apenas 18 años. “Entré muy chica, ahora tengo 32”, expresó, pero rápidamente profundizó en el costado menos visible de esa experiencia: “No es fácil estar en la casa de Gran Hermano. Fueron varios años de terapia después”, admitió, dejando en claro que el impacto fue mucho más allá de lo televisivo.

En ese recorrido por su pasado, también trajo a la memoria el intercambio internacional que la llevó durante una semana a Israel. Sin dominar el idioma, relató que logró adaptarse como pudo: “Me trataron con mucho amor, la pasé espectacular”. Sin embargo, esa salida terminó afectando su continuidad en el juego. “Cuando volví, fue muy fuerte. Ya había perdido el aislamiento y me quería ir. Estuve cuatro meses ahí adentro”, explicó, dando cuenta de lo difícil que fue retomar la dinámica del encierro.

Ese quiebre tuvo consecuencias directas en su participación. “En el juego no me sirvió, porque me fui enseguida”, reconoció, ya con la distancia que le dan los años.

Pero sin dudas, lo que más repercusión generó fue su recuerdo sobre el vínculo que mantuvo con Martínez antes de ingresar al programa. Con total naturalidad, lo describió como una historia propia de la adolescencia: “Éramos muy chicos, teníamos 17 años”. Según contó, la relación comenzó a desgastarse cuando el arquero se mudó a Londres para sumarse al Arsenal FC.

“Fue antes de entrar a la casa. Él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia”, relató, sin dramatizar ni buscar polémica. Incluso, dejó en claro que se trata de una etapa cerrada: “Ahora él está casado, tiene hijos”.

El dato no deja de llamar la atención por el contraste entre aquel joven futbolista que recién iniciaba su carrera y la figura consolidada en la que se convirtió años después, especialmente tras su papel clave en el título mundial de Argentina en Qatar 2022. Sin embargo, Irouleguy eligió correrse de cualquier intento de exposición y hablar desde un lugar más personal.



En cuanto a su presente, se mostró completamente enfocada en su vida en Estados Unidos. “Estoy feliz”, aseguró sobre su día a día en Miami, donde construyó una rutina alejada de los medios. A diferencia de otros ex participantes, optó por un perfil bajo, centrado en sus propios emprendimientos.

Como dato curioso, también reveló que durante su estadía fuera de la casa pudo enterarse de lo que sucedía afuera. “Tuve acceso al celular y pude googlearme para ver qué estaba pasando”, comentó.

De esta manera, con una mirada más madura y distante de aquella etapa televisiva, Irouleguy reapareció para contar su historia desde otro lugar, combinando recuerdos de su paso por la TV con una vida actual completamente distinta.

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