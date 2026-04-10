Preocupación por el estado anímico de Andrea del Boca: "Llora todo el día y no quiere..."



El nombre de Andrea del Boca continúa en el centro de la escena tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada, y en las últimas horas trascendieron versiones que apuntan a su delicado presente emocional luego de lo ocurrido en el reality.

De acuerdo a lo que se conoció, la actriz optó por mantenerse alejada de la exposición pública y permanecer en su casa, acompañada por su círculo íntimo, mientras atraviesa un momento de sensibilidad tras el episodio que marcó su despedida.

Quien aportó más detalles fue Guido Záffora en el programa DDM, donde describió un panorama complejo: “Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes”, señaló, en referencia al accidente que tomó mayor dimensión luego de la difusión de nuevos registros por parte de Santiago del Moro.

Según indicó, el impacto mediático habría influido directamente en su estado anímico. “Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Tuve la oportunidad de hablar con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, sostuvo.

Además, Záffora remarcó que la actriz no esperaba la reacción que generó su paso por el programa: “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, comentó.

En paralelo, otro factor habría incidido en su ánimo: la reciente exposición pública de Ricardo Biasotti en el Senado. “Sintió mucho enojo con ver a Biasotti. Justo coincidió su salida con la exposición de Ricardo en el Senado”, reveló.

El periodista también explicó que estas cuestiones le fueron llegando de manera paulatina: “Lo de él se lo fueron contando a cuenta gotas”, detalló, y agregó que actualmente se encuentra contenida por su familia. Finalmente, describió cómo habría sido su estado en las últimas horas: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”.

Un cuadro que evidencia el difícil momento que atraviesa la actriz, en medio de la repercusión por su salida, el impacto del accidente y distintas situaciones personales que volvieron a quedar bajo la mirada pública.

minutouno.com