Luciana Salazar explicó por qué nunca salió con una persona "pobre", aunque no lo descartó



En los últimos días, Luciana Salazar mantuvo una entrevista sin filtros con Martín Cirio, también conocido como "La Faraona". Allí, la modelo se sinceró sobre su historial amoroso y sus círculos sociales, y admitió que jamás estuvo en pareja con una persona "pobre", argumentando una cuestión de entorno: "No es el ambiente donde uno está acostumbrado a estar, esa es la realidad".

Incluso recordó que, antes de ser famosa, sus novios ya pertenecían a familias acomodadas. Sin embargo, no cerró la puerta del todo a un amor "humilde", aunque fue honesta al asegurar que existe una condición innegociable: "Tendría que tener un encanto".

Por supuesto, el desopilante momento no pasó inadvertido en redes sociales, donde recibió el inesperado apoyo del público femenino: “Tiene razón”, “Me parece bien la respuesta”, “Dejen de romantizar la pobreza”, “Obvio que no. No van al Tropitango a bailar, no van a la verdulería a comprar lechuga”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el posteo viral.

Además, aprovechó para defenderse de las críticas sobre el look de su hija, negando rotundamente que le tiña el cabello: "Es muy albina, nosotros somos todos rubios. Mi hija es igual a mí, ¿qué quieren, que vaya contra mi genética?".



Cómo se veía Luciana Salazar en sus inicios mediáticos

A lo largo de su carrera, "Luli" se ha consolidado como un ícono de la farándula argentina, aunque su imagen ha experimentado una metamorfosis radical impulsada por las exigencias del medio. Aquella joven de 20 años que debutó en las revistas con una belleza fresca y sin intervenciones, dio paso a una versión mucho más producida.



Mediante una combinación de cirugías faciales, retoques corporales y un riguroso plan de entrenamiento y nutrición, Salazar construyó la estética definida y voluptuosa que la caracteriza hoy, marcada por rasgos mucho más acentuados y una figura extremadamente tonificada.

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