“Lo vieron”: Martita habló de presencias en el edificio de Ricardo Fort y generó impacto



Marta Fort volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una serie de relatos que sorprendieron a todos. La joven habló de situaciones extrañas ocurridas en el edificio donde vivía Ricardo Fort y dejó frases que rápidamente se viralizaron.

Durante una entrevista a Infama, Marta aseguró que varias personas del lugar afirmaron haber visto a su padre luego de su fallecimiento. “Lo vieron a mi viejo”, lanzó, generando impacto. Según explicó, vecinos e incluso el encargado del edificio coincidieron en esos testimonios. “Hay gente que me ha dicho que lo vio a mi viejo, yo no por suerte porque sino me muero”, contó.

Si bien aclaró que ella nunca tuvo un encuentro directo, sí aseguró haber vivido experiencias difíciles de explicar. “Sí fue testigo de ruidos o ‘figuras de personas’ en el departamento”, relató, dejando en evidencia que percibía presencias o situaciones fuera de lo común dentro de la vivienda.



En esa misma línea, dio más detalles sobre lo que le tocó atravesar: “Yo no llegué a verlo en carne propia. Pero sí se entrecortaba la luz, escuchaba pasos de las botas texanas que usaba él. Y todo eso yo lo relacionaba con él”, explicó, haciendo referencia a uno de los rasgos más característicos del empresario.

Estas vivencias la llevaron a tomar una decisión importante en su vida. “Hay muchas energías repartidas. No es que lo relacione como una energía negativa, pero yo prefiero dormir tranquila, estar en un espacio renovado”, sostuvo, al justificar su mudanza del lugar donde creció junto a su familia.

Por otro lado, Marta también fue noticia recientemente por sus declaraciones sobre Virginia Gallardo, ex pareja de su padre. Sin filtro, deslizó: “Sabe con quién juntarse”, y opinó sobre su vida sentimental: “Está bien que encuentre a alguien más de su rubro. Obvio que le sirve, no se puso con un cantante”.

A pesar de esas declaraciones, la influencer bajó el tono y dejó en claro que no hay conflictos personales: “No la odio. No es que tengo un problema, ni nada”, aseguró. Incluso, reconoció que no tendría inconvenientes en un eventual encuentro: “no se negaría a tomar un café con la diputada”.

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