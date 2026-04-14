Andrea del Boca reapareció tras su accidente y llevó tranquilidad a sus seguidores



Luego del fuerte accidente que sufrió dentro de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca volvió a mostrarse en redes sociales y dio señales de cómo avanza su recuperación.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una imagen desde la intimidad de su casa, donde se la ve descansando en su cama, vestida con pijama y acompañada por su perro labrador. “Mimos que todo lo curan”, escribió junto a la postal.

En otro mensaje, buscó llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su estado de salud y agradeció el cariño recibido en estos días: “Estoy bien, reponiéndome. Pronto haremos vivo. Gracias por tanto amor y apoyo. Gracias”.



Aunque no mostró su rostro en detalle, la publicación dejó en claro que continúa recuperándose del golpe que sufrió y que derivó en su salida del reality.

Por su parte, su hija Anna Chiara del Boca también se hizo presente en redes con un mensaje dirigido a los fanáticos del programa. En tono de campaña, pidió apoyo en la votación: “La andreaneta pide Brian al 9009”.

De esta manera, Andrea del Boca reapareció públicamente tras el accidente, mostrando una evolución favorable y manteniendo el vínculo con el público que la acompañó durante su paso por el programa.

Además, su reaparición fue recibida con una fuerte ola de cariño por parte de sus seguidores, que no tardaron en llenar sus redes de mensajes de apoyo y buenos deseos. La actriz, que es una figura muy querida de la televisión argentina, volvió a sentir de cerca el acompañamiento del público en un momento delicado.

Mientras continúa enfocada en su recuperación, todo indica que su regreso a la exposición será paulatino. Por ahora, el objetivo principal es recuperarse por completo del accidente y recibir los cálidos comentarios de aquellos que la siguen y quieren.

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