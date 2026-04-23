El resto bien: la nueva serie de Flow con Benjamín Vicuña sobre el desgaste de la vida adulta

¿Qué pasa cuando la vida que construiste empieza a pesarte más de lo que podés cargar? Esa es la pregunta que atraviesa El resto bien, la nueva serie protagonizada por Benjamín Vicuña que se estrena este jueves 23 de abril en Flow.

El Litoral dialogó con sus protagonistas, quienes adelantaron una historia que combina humor y sensibilidad para abordar el desgaste de la vida adulta, los vínculos familiares y esas contradicciones que muchas veces se viven en silencio.

Un hombre que acumula hasta no poder más

Ariel, el personaje de Vicuña, es un tipo que vive corriendo. Tiene cinco hijos, padres que necesitan atención constante y una casa donde el ruido nunca se apaga. Nada parece extraordinario, pero todo junto empieza a pesar.

Ese desgaste encuentra un freno cuando aparece una hernia y no puede cargar más de tres kilos. A partir de ahí, lo físico deja de ser solo físico.

“Es una diversidad de temas, una mezcla entre lo social, la salud y lo metafísico, el cuerpo, lo espiritual y esa crisis existencial”, explicó Vicuña. Y en ese punto aparece algo que atraviesa todo el personaje, el paso del tiempo y lo que deja en el cuerpo.

“El cuerpo es como tu templo, pero también tu perdición, ahí se refleja el paso del tiempo, los hijos, todo”, agregó. En la serie, ese límite no solo marca un problema, también abre una pregunta.

Ariel no es un personaje que explota de golpe, va acumulando. Y en ese proceso, hay un momento en el que se permite decir algo que no siempre se dice.

“Levanta la mano y dice ‘no puedo más’, y está en su derecho”, señaló el actor.

Lo cotidiano, el caos y lo que no se dice

La serie se mueve en un terreno muy reconocible. No hay grandes giros, sino escenas que cualquiera puede identificar. El ruido de la casa, los chicos, el cansancio, la falta de tiempo.

“Ese caos es el telón de fondo, hay que sobrevivir a eso”, expresó Vicuña. Y en medio de ese desorden también aparecen momentos más sensibles, incluso tiernos, que sostienen la historia.

Ahí entra el personaje de Violeta Urtizberea, que interpreta a Olga. Una mujer que parece poder con todo, pero que también está atravesada por sus propias contradicciones.

“Todo el mundo se va a sentir tocado, desde algo mínimo como que alguien se comió lo que querías, hasta situaciones mucho más fuertes”, explicó.

“Todos tenemos sentimientos contradictorios”, dijo Urtizberea. Y lo bajó a algo muy concreto, ese momento en el que uno puede desear que al otro le vaya mal solo para resolver algo propio.

Vicuña retoma esa idea desde su personaje y la expone sin filtro. “Hay una cosa brutalmente honesta, deseos que por ahí se esconden, pero que son reales”.

Ahí es donde la serie se vuelve incómoda y cercana al mismo tiempo.

La historia también tiene una mirada muy clara detrás. El creador y director de la serie, Daniel Burman, explicó que la idea surgió de observar una etapa muy puntual de la vida.

“Tiene que ver con los hombres de mi edad, con esa construcción de cosas que después no se pueden sostener”, contó. Y en ese sentido, marcó un momento donde todo parece juntarse.

“Los hijos crecen, los padres envejecen y uno siente que tiene que cargar con todo”.

Desde ahí nace El resto bien, como una historia que pone el foco en ese punto exacto en el que todo empieza a pesar y ya no es tan fácil sostenerlo.

En paralelo, la serie suma un recurso particular a través del personaje de Adrián, interpretado por Daniel Hendler. En la ficción, él es el socio de Ariel en la creación de una historieta, y juntos dan vida a Cocho, una oruga que vive cada día como si fuera el último.

Cada vez que Ariel se ve desbordado, aparece una pregunta que funciona casi como un reflejo automático: ¿qué diría Cocho?

“Es una forma de mirarse desde afuera, desde otro punto de vista”, explicó Hendler.

Y agregó que también sirve para bajar el peso de lo que pasa. “A veces ayuda a ver que los problemas no son tan graves o que pueden tener una solución más simple”.

Con 8 episodios de 30 minutos, la serie construye una historia donde el humor convive con el desgaste, y donde lo cotidiano, eso que parece menor, termina diciendo mucho más.