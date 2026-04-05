El fuerte descargo de Barby Franco tras el accidente que sufrió con su hija

Barby Franco vivió horas de angustia tras protagonizar un accidente automovilístico en su Tesla junto a su hija Sarah Burlando, de apenas tres años, y su niñera. El episodio ocurrió el viernes 3 de abril en la Ruta Nacional 3, a la altura de Cañuelas, y estuvo marcado por una imprudente maniobra de otro conductor que circulaba en contramano.

Luego del susto, este sábado la modelo rompió el silencio en sus redes sociales y dio un detallado relato del momento que, según sus propias palabras, pudo haber terminado en tragedia: “Fue una desgracia con suerte”, expresó.

Qué pasó en el accidente de Barby Franco con su hija

Según reconstruyó la propia Barby Franco, todo ocurrió en cuestión de segundos mientras manejaba junto a su hija, la niñera y su mascota. La modelo circulaba con normalidad cuando detectó un vehículo que avanzaba de frente.

“Cuando veo que el tipo viene en contramano mía, dije ‘no puede ser’”, relató. En ese instante, decidió frenar bruscamente para evitar el impacto frontal, lo que desencadenó un choque en cadena: el auto que venía detrás no logró detenerse a tiempo y la embistió.

El siniestro terminó involucrando a tres vehículos, aunque afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Solo uno de los conductores sufrió lesiones leves en una mano. “El hombre fue identificado y quedó detenido”, dijo la pareja de Burlando en el descargo de su cuenta de Instagram.

Cómo está Sarah Burlando tras el choque

Uno de los mayores temores estaba puesto en la salud de Sarah, pero la propia Barby llevó tranquilidad.

“Por suerte, Sarah no se enteró de la dimensión de lo que fue”, aseguró, al contar que la niña incluso se bajó del auto y siguió jugando como si nada hubiera pasado.

El episodio, sin embargo, dejó en evidencia lo cerca que estuvieron de una tragedia mayor, especialmente por la presencia de un camión de gran porte que circulaba a su lado en ese momento.

El fuerte descargo de Fernando Burlando

Tras conocerse el accidente, Fernando Burlando, pareja de Barby y padre de Sarah, explotó en redes sociales contra el responsable del hecho.

El abogado calificó al conductor como un “asesino en estado larvario” y apuntó contra la falta de controles en las rutas, remarcando que la situación “no terminó en tragedia de casualidad”.

Ciudad Magazine