Tamara Paganini explotó de furia en la casa de Gran Hermano: “Hay bombachas con...”

La tensión volvió a escalar en Gran Hermano, y esta vez la protagonista fue Tamara Paganini, quien estalló de bronca por el estado de la casa y apuntó directamente contra sus compañeros.

En medio de una charla grupal, la participante no dudó en expresar su indignación por la suciedad acumulada: “Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante, son un asco loco, desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre, es un montón”, lanzó visiblemente molesta.

La reacción no tardó en llegar. Pincoya la cruzó sin filtro: “Lo hacés para llamar la atención”, disparó. Lejos de quedarse callada, Tamara redobló la apuesta: “Andate a cagar”, respondió, mientras su compañera insistía: “Ella lo hace por atención”.

“HAY BOMBACHAS CON FLUJO”: EL MOMENTO MÁS TENSO

El punto más álgido del cruce llegó cuando Tamara Paganini expuso detalles del estado de la ropa dentro de la casa: “Yo quiero poner a lavar ropa para que no se junte y hay bombachas con flujo, Pincoya”, lanzó, generando incomodidad entre los presentes.

En ese contexto, Solange Abraham intervino apoyando el reclamo: “Tiene razón”, afirmó. Lejos de calmarse, Tamara continuó enumerando los problemas de limpieza: “Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”.

GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: CONVIVENCIA, TENSIÓN Y POLÉMICA

Este nuevo enfrentamiento confirma que, más allá de las estrategias de juego, la convivencia sigue siendo el mayor desafío dentro de Gran Hermano. La acumulación de tensiones, hábitos distintos y responsabilidades compartidas generan choques constantes que terminan explotando frente a cámara.

La reacción del público no tardó en llegar en redes sociales, donde el debate sobre quién tiene razón —si Tamara o sus compañeros— ya está instalado. El episodio volvió a poner en foco la convivencia dentro de la casa, uno de los ejes centrales del reality, donde la falta de higiene suele ser un detonante de conflictos.

Ciudad Magazine