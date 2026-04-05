Evangelina Anderson posó al borde de la censura en su balcón mientras miraba a AC/DC

En medio del furor por el recital de AC/DC en el estadio de Estadio Monumental, Evangelina Anderson quedó en el centro de la escena por una publicación que generó confusión y una ola de comentarios en redes sociales.

Desde el balcón de su departamento en el exclusivo Chateau Libertador, la modelo compartió una imagen envuelta en una manta mientras disfrutaba del cierre del show. La postal, que rápidamente se viralizó, dio lugar a todo tipo de interpretaciones, ya que muchos usuarios creyeron que estaba completamente desnuda.

Sin embargo, lejos de la polémica, Evangelina Anderson salió a aclarar la situación y desmintió las versiones. “Las estoy leyendo chicas. No estoy desnuda. No se enojen ni digan barbaridades”, expresó en sus redes, intentando llevar tranquilidad ante los comentarios.

EVANGELINA ANDERSON ACLARÓ SU LOOK

La esposa de Martín Demichelis explicó que, en realidad, llevaba ropa debajo de la manta, aunque eligió un look mínimo. “Tengo un poco de frío y me puse esta manta. Paz y amor”, agregó, bajándole el tono al revuelo que se generó.

Ciudad Magazine