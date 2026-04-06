Tensión en vivo: el picante cruce entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero por Javier Milei

Luego del revuelo generado por el abrupto episodio protagonizado por Estelita Muñoz en la televisión, otro programa volvió a quedar en el ojo de la tormenta por un cruce cargado de tensión política. Esta vez, las protagonistas fueron Marcela Tauro y Viviana Colmenero, quienes dejaron de lado el contenido habitual del espectáculo para protagonizar un fuerte intercambio de opiniones sobre la realidad del país y el rol de los votantes.

Todo comenzó cuando la periodista intentó esquivar el tema político en pleno aire. “De política no, de política no, porque la gente se nos va”, lanzó, buscando retomar el eje del programa. Sin embargo, la respuesta de Colmenero no tardó en llegar y elevó rápidamente la temperatura del debate con una acusación directa: "Vos que no sabés votar, no tenés que hablar de política. Lo dijiste en un stream".

Lejos de evitar la confrontación, Tauro recogió el guante y respondió con firmeza, desmintiendo esa afirmación y aprovechando para expresar su mirada crítica sobre la dirigencia. “No dije que no sé votar. Trabajo en el medio, y en esto me banco sola hace 80 años ya. Digo siempre que es un país que, lamentablemente, votamos todos mal. Los candidatos son un desastre, porque todos nos demostraron lo mismo (...) y después los tenemos que padecer todos”, sostuvo, visiblemente molesta.



El ida y vuelta no se detuvo ahí. A pesar de la aclaración de la conductora, Colmenero insistió con su postura y lanzó un pedido que descolocó a su interlocutora: "Dale, votá bien por fin, te lo ruego". La frase generó sorpresa en el estudio y volvió a instalar el debate sobre qué implica realmente “votar bien”.

Ante esa interpelación, Tauro respondió con otra pregunta que dejó en evidencia la complejidad del tema: "¿Qué es votar bien?". Acto seguido, expresó su deseo de una Argentina distinta, aunque marcó su frustración por la falta de cambios a lo largo del tiempo. “A mí me gustaría tener un país brillante y que todo funcionara, y todos tuvieran laburo, y todos tuvieran un sueldo digno. Pero no es lo que está pasando, ni ahora, ni cuando yo era chica”, reflexionó.

En el tramo final del cruce, Colmenero apeló a una mirada más social y colectiva, cuestionando las decisiones individuales al momento de votar. "Milito para el bien, Marce, no para el mal", afirmó, antes de cerrar con una reflexión contundente: "A lo mejor a veces no hay conciencia colectiva y se vota mal. Pensá en el otro, en el que no tiene ni un laburo, que se quedó desocupado". El episodio volvió a dejar en evidencia cómo la política se filtra incluso en los espacios de entretenimiento, generando debates intensos que trascienden la pantalla y reflejan el clima social actual.

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