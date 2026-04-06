Gran Hermano: las duras sanciones que recibió Pincoya por escupir a Tamara Paganini

El conflicto entre Pincoya y Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada sigue teniendo consecuencias. Luego del escandaloso enfrentamiento que incluyó empujones y escupitajos, el reality decidió aplicar una sanción contundente contra la jugadora chilena.

En un comunicado dentro de la casa, la voz de Gran Hermano fue tajante al referirse a lo ocurrido, calificando su comportamiento como “lamentable” y “penoso”. Si bien también se mencionó que ambas participantes tuvieron actitudes polémicas durante el cruce, la producción remarcó que Pincoya “superó todo tipo de límite”.

Como parte de la sanción, el reality le impuso tres medidas que impactan directamente en su juego: quedó automáticamente nominada para la próxima placa, no podrá votar en la siguiente gala y tampoco participará en la prueba por el liderazgo.



“Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión”, le comunicó Gran Hermano a Pincoya.

La decisión marca un antes y un después en la convivencia, en una casa donde los conflictos escalan rápidamente y las consecuencias pueden ser determinantes para el futuro de los participantes.

Por otro lado, Tamara no recibió ningún tipo de castigo, ya que la producción logró determinar que no tuvo ningún compartimiento que viole las reglas. Esto se debe a que la chilena acusó a su compañera de tirarle una taza de café hirviendo, pero las imágenes mostraron otra cosa.

Sin dudas, esto generó un gran debate en redes sociales, donde los seguidores del programa dieron su punto de vista al respecto y ya empiezan a tomar partido por alguna de las dos jugadoras y a evaluar en cómo se conformará la próxima placa de nominados, que se espera sea igual de picante que la actual.

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