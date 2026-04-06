Mirtha Legrand cruzó a Martín Bossi en vivo y generó un momento incómodo

Si hay algo que distingue a Mirtha Legrand es su estilo directo, y esta vez volvió a demostrarlo en La Noche de Mirtha. En medio de una charla distendida con sus invitados —Flor de la V, Malena Guinzburg y Carlos Portaluppi— la conductora sorprendió al encarar sin vueltas a Martín Bossi por un comentario que él había hecho tiempo atrás.

Todo comenzó cuando Legrand elogiaba el presente profesional del actor y el buen momento de su obra La cena de los tontos. Sin embargo, de un momento a otro cambió el tono y lanzó un reproche que dejó a todos descolocados: “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? O algo así. Una palabra horrible”.

El humorista, visiblemente sorprendido, intentó explicar la situación asegurando que había sido malinterpretado, pero la conductora lo frenó en seco: “¡Era feo lo que dijiste!”. Rápido de reflejos, Bossi corrigió: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, respondió ella, bajando la tensión y dando por terminado el cruce entre risas.



Ya con el clima más relajado, Bossi aprovechó para aclarar el origen de la frase que había quedado resonando en la memoria de la conductora. Según contó, todo surgió cuando le avisaron que Legrand podría asistir a verlo durante la temporada en Mar del Plata, acompañada por un grupo de personas.

“Teníamos los violines, a cuatro mariachis viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, relató el actor, entre bromas, dejando ver que había preparado una recepción especial. Incluso agregó que su comentario apuntaba a que a ella sí la alzaría en brazos, a diferencia del resto de la comitiva.

Por su parte, la conductora también dio su versión y explicó por qué finalmente no asistió a la función, argumentando que su estadía en la ciudad fue más corta de lo previsto. El intercambio cerró en tono distendido, pero volvió a dejar en evidencia que, en su mesa, ningún tema queda sin tocar.

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