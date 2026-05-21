Silbidos para Fito Páez en su show

Fito Páez se presentó el pasado miércoles en Buenos Aires y lo que se suponía que debía ser una noche de emoción, terminó en abucheos. El artista respondió arriba del escenario y se generó polémica.

El cantante rosarino tocó por cuarta vez este año en el Movistar Arena, frente a diez mil personas, con una propuesta distinta que no fue bien recibida por los presentes.

En el marco de "Sale el Sol Tour", Fito decidió despedirse de su último álbum Novela, un disco conceptual editado en 2025, interpretándolo completo por última vez en público.

El problema fue que la gente allí presente esperaba sus grandes hits, por lo que durante la primera parte de su show, no pudieron evitar mostrarse molestos con la puesta en escena.

Algunos incluso se volcaron a sus redes sociales para manifestar su descontento en tiempo real, mientras Páez tocaba en el escenario del microestadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

Otras personas del público fueron más allá de la queja virtual y terminaron abucheando y silbando al reconocido músico argentino.

Una vez terminada la primera parte del espectáculo, Fito comenzó a cantar sus canciones más populares y queridas por la gente como "11 y 6", "Mariposa Tecknicolor", "A rodar mi vida" y "Brillante sobre el mic", entre otras.

Luego, cuando el músico interpretó "El amor después del amor", frente a un público que coreaba junto a él, también aprovechó para contestarles a aquellos que lo habían abucheado minutos antes.

"Los quiero escuchar cantar ahí atrás, ahora sí. ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!", respondió Fito.

Mientras se prepara para continuar su gira por Colombia y presentar Shine, el disco que se estrenará este jueves, el rosarino anunció una nueva fecha en la ciudad de Buenos Aires para el próximo 29 de junio.