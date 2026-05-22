Filtraron el contrato que tendría Andrea del Boca para reingresar a Gran Hermano

Según trascendió, la negociación para el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano incluyó exigencias específicas, cuestiones médicas y un contrato millonario que causó sorpresa en el ambiente del espectáculo.

La información fue revelada por Guido Zaffora durante una emisión de DDM, donde aseguró que las conversaciones comenzaron semanas atrás. “Todo arrancó hace 15 días en el Hotel Hilton. Hubo dos reuniones, la primera hace 15 días y la segunda el día martes post Martín Fierro”, explicó el periodista al aire.

Más adelante, detalló que el encargado de llevar adelante las negociaciones fue Juan Pablo Fioribello, representante legal de la actriz. “Ahí Juan Pablo Fioribello, apoderado de Andrea del Boca, citó a todo el equipo creativo de Gran Hermano que quería el reingreso de la actriz a la casa”, sostuvo.

Según contó Zaffora, uno de los puntos que más tensión generó durante las conversaciones estuvo relacionado con lo económico, aunque también existían cuestiones médicas pendientes antes de autorizar el regreso de la actriz al reality. “El doctor Boskis dio el ok, porque cardiológicamente estaba apta para entrar a la casa. Lo que le faltaba era el alta odontológica. ¿Por qué? Porque hace dos días a Andrea se le empezaron a mover los dientes", reveló.

Con el paso de los días, las partes habrían logrado llegar a un acuerdo. De acuerdo con la información difundida, Andrea del Boca también solicitó ciertas condiciones especiales vinculadas a su estadía dentro del programa. “Pusieron un montón de condiciones: Andrea pidió que tuviesen cuidado con el plano y tener acceso absoluto al confesionario para pedir cosas”, comentó Zaffora.

Respecto al contrato, el periodista aseguró: “La frase de Fioribello fue ‘o ponen la plata o Andrea no entra más’”. Luego agregó el dato que más repercusión generó: “Andrea del Boca gana 2.250.000 pesos por día. Al mes, son 67.000.000 pesos”.



Las condiciones del contrato de Andrea del Boca

Además, explicaron que la actriz tendría asegurada una permanencia mínima dentro del reality hasta el 1° de agosto. “Gran Hermano terminaría el 31, ella tiene hasta el primero con posibilidad de renovar. Ella va a cobrar la totalidad del contrato así salga antes. Y si no se cumple alguno de los pedidos, se va antes de la casa y cobra hasta el final”, señalaron en el programa. Ante esto, Martín Candalaft resumió: “O sea, se va a llevar 100.000 dólares en dos meses”.

No es la primera vez que trascienden cifras relacionadas con la participación de Andrea del Boca en el reality. Meses atrás, también en DDM, Guido Zaffora había contado cuánto cobraba la actriz antes de abandonar la competencia. “Tiene un caché de 6.000.000 de pesos por semana”, había afirmado entonces.

En ese momento, Mariana Fabbiani reaccionó en vivo y calculó el monto mensual aproximado: “Eso significa que puede ser que no llegue al mes... Serían 24 millones al mes”. Según explicaron, el esquema sería similar al utilizado en otros formatos televisivos como MasterChef Celebrity, donde los participantes cobran por gala o por semana de permanencia.

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