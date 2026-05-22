Internaron de urgencia a Christian Petersen: "Habría ingresado con alucinaciones"



El reconocido cocinero Christian Petersen fue ingresado de urgencia en el Hospital Alemán durante las últimas horas, generando una fuerte preocupación en el mundo del espectáculo. Fuentes del nosocomio indicaron que el chef permanece bajo estricta observación médica.

Los detalles del complejo cuadro de salud salieron a la luz a través de la periodista Pilar Smith en la pantalla de LAM, quien precisó las alarmantes circunstancias en las que se produjo la internación en el centro de salud porteño.

“Ingresó ayer a la noche acompañado por su esposa. Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado al pabellón de psiquiatría. Aparentemente llegó en medio de un brote con estas alucinaciones y lograron estabilizarlo”, detalló la panelista del programa de espectáculos.

Cómo sigue Christian Petersen

A pesar del fuerte impacto de la noticia y de las versiones que circularon en los medios de comunicación, las autoridades de la institución médica han optado por mantener un absoluto hermetismo respecto a la evolución del empresario gastronómico.

Por el momento, no se ha emitido ningún parte oficial sobre su estado actual, y se prevé que las novedades de su cuadro clínico se den a conocer recién este viernes.

Meses atrás, la expedición al volcán Lanín de Christian Petersen a finales de 2025 provocó que sufriera una falla multiorgánica que lo obligó a permanecer 26 días internado en terapia intensiva.

El estado de salud del chef se complicó mientras participaba de una excursión para ascender al volcán Lanín, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En esos días, los medios locales informaban que su situación era delicada, y tanto familiares como allegados se mantuvieron en constante contacto con el personal médico.

La socia de Petersen, Sole Martins, confirmó que el chef estaba acompañado por su esposa, Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado, lo que permitió que tuviera apoyo familiar durante los momentos críticos de la internación.

minutouno.com