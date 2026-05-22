Se conoció la cantidad de votos de Wanda Nara en los Martín Fierro

La victoria de Wanda Nara en los Martín Fierro 2026 continúa generando repercusiones. Lo que en un principio parecía ser uno de los momentos más celebrados de la ceremonia por su premio como Mejor Conductora terminó transformándose en una fuerte polémica tras la difusión de distintas versiones sobre la votación interna de APTRA. Con el correr de las horas, periodistas y miembros vinculados a la asociación comenzaron a revelar datos contradictorios sobre el resultado final de una de las categorías más comentadas de la noche.

Apenas Wanda subió al escenario para agradecer la estatuilla, las opiniones divididas no tardaron en aparecer. Mientras algunos destacaron el nivel de exposición mediática y el éxito de los proyectos encabezados por la conductora, otros cuestionaron que haya superado a figuras históricas de la televisión argentina. El debate se trasladó rápidamente a redes sociales y programas de espectáculos, donde comenzaron a circular diferentes teorías sobre cómo se definió la votación.

Wanda Nara: controversia por votos en los Martín Fierro

En medio de la controversia, en Puro Show, la periodista y jurado de APTRA Nancy Duré reveló detalles de las consultas que realizó luego de la ceremonia. “Cuando recibió el premio, yo también fui a hablar con gente de la comisión directiva de APTRA que había estado en la contabilización de los votos. Fui a preguntar cómo había sido, y lo que me dijeron les va a sorprender”, expresó al aire.

Según explicó posteriormente, desde la asociación le indicaron que la diferencia habría sido amplia debido a que los votos de las otras candidatas se repartieron entre varias figuras. “Wanda Nara ganó por amplia mayoría de votos de APTRA. Me explicaron que muchos votos se dividieron entre las otras conductoras y otros, los team Wanda, la votaron, así que fue por amplia mayoría”, detalló Nancy Duré.

Sin embargo, horas más tarde apareció otra versión completamente distinta en Intrusos. Allí, la periodista Marcela Tauro aseguró haber recibido información diferente por parte de otra fuente vinculada a APTRA. “Me dicen que Wanda ganó por dos votos”, comentó en vivo, generando sorpresa inmediata en el panel y reavivando las dudas sobre el verdadero margen de diferencia dentro de la terna.

La declaración modificó el eje de la discusión porque instaló la posibilidad de que la elección hubiese sido mucho más pareja de lo que inicialmente se había comunicado. A partir de esa información comenzaron las especulaciones sobre la cantidad exacta de votos obtenidos por cada candidata y sobre quién había quedado en segundo lugar.

Minutos después, Marcela Tauro aportó más detalles acerca del supuesto conteo final. “Wanda estuvo dos puntos arriba. Veintiséis votos para Wanda y veinticuato, Moria. El resto se lo repartieron entre las demás integrantes de la terna”, explicó la periodista.

Además, recordó que en la votación participaron 96 miembros de APTRA debido a las ausencias de Pilar Smith, Evelyn Von Brocke, Tomás Dente y otro integrante cuya identidad no trascendió públicamente. Los números rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y alimentaron aún más la discusión alrededor de la premiación.

La filtración terminó profundizando la controversia alrededor de los Martín Fierro 2026. Mientras algunos sostienen que los 26 votos representan un respaldo importante para Wanda dentro de APTRA, otros remarcan que la cercanía con Moria Casán demuestra que la definición estuvo mucho más ajustada de lo que se creyó en un primer momento.

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