Así fue el encuentro entre Guillermo Francella y el embajador de EEUU

Guillermo Francella volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de un encuentro que rápidamente tomó dimensión viral: el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, se reunió con el actor y confesó públicamente su fanatismo por El Encargado.

La situación se conoció a través de una publicación del propio diplomático en redes sociales, donde compartió una imagen junto a Francella y dejó un mensaje que llamó la atención por su tono entusiasta. Allí aseguró que siguió la serie “obsesivamente” y que incluso pasó semanas viéndola antes de conocer personalmente al protagonista.

El comentario no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde el posteo se viralizó rápidamente y abrió una catarata de reacciones, memes y lecturas sobre el impacto internacional que viene teniendo la producción argentina.

El Encargado se convirtió en uno de los fenómenos más fuertes del streaming local de los últimos años, con Francella en el papel de Eliseo, un encargado de edificio que se mete silenciosamente en la vida de los propietarios y termina manejando situaciones a su favor con inteligencia e incomodidad constante.

El éxito de la serie no solo consolidó una nueva etapa en la carrera del actor, sino que además logró cruzar fronteras y posicionarse en audiencias internacionales, algo que este tipo de gestos institucionales termina de confirmar.

En paralelo, el encuentro entre el embajador de Estados Unidos y Francella fue leído en redes con humor y sorpresa, sobre todo por la intensidad del fanatismo expresado. Un detalle que, en clave argentina, terminó sumando una nueva anécdota al ya habitual vínculo entre política, cultura pop y fenómenos de streaming.

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