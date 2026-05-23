Fito Páez blanqueó su romance con Sofía Gala

El vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala finalmente quedó confirmado y revolucionó al mundo del espectáculo. Tras varios días de rumores y versiones cruzadas, ambos se mostraron muy cerca durante la presentación del nuevo álbum del músico rosarino y terminaron protagonizando una escena romántica que no tardó en viralizarse.

Todo ocurrió en un evento rodeado de artistas, periodistas e invitados especiales, donde Fito sorprendió al acercarse hasta el lugar donde estaba la actriz para darle un beso frente a todos. El gesto fue interpretado como la oficialización definitiva del romance y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y distintos portales.

La escena cobró todavía más repercusión porque sucedió pocas horas después del escandaloso recital que el cantante brindó en el Movistar Arena, una noche marcada por silbidos, tensión y fuertes críticas de parte del público.

Durante la presentación íntima de su nuevo trabajo discográfico, el artista también le dedicó unas sentidas palabras a Sofía Gala antes de interpretar canciones de “Shine”, el material que representa una nueva etapa en su carrera. “Se lo dedico a Sofía Gala por su compañía, por su amor, por sus charlas y por la comprensión de este momento complejísimo que estamos pasando juntos”, expresó emocionado ante los presentes.

Las palabras generaron una inmediata ovación y un clima completamente opuesto al que había atravesado horas antes en el estadio porteño. Allí, muchos fanáticos reaccionaron con enojo porque el show estuvo centrado casi exclusivamente en el nuevo material del músico y no en los clásicos más esperados de su repertorio.

Canciones emblemáticas como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6” y “El amor después del amor” tardaron en aparecer, lo que provocó reclamos, silbidos y gritos desde distintos sectores del Movistar Arena. En medio de esa tensión, Fito respondió desde el escenario con visible molestia, aumentando aún más la incomodidad de la noche.

Mientras tanto, Moria Casán también reaccionó públicamente al romance y sorprendió con una frase que no pasó inadvertida. La conductora definió a su hija como “la Yoko Ono de Fito”, resaltando la conexión artística e intelectual que percibe entre ambos.

Tras toda la polémica, el músico utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje breve pero contundente. “Nunca voy a olvidar esta noche”, escribió, dejando abierta la interpretación entre quienes consideraron que se trató de una ironía frente a las críticas y quienes creen que reflejó el fuerte impacto emocional que le dejó el episodio vivido en el Movistar Arena.

Así, en cuestión de horas, Fito Páez pasó de enfrentar uno de los recitales más tensos de los últimos tiempos a mostrarse enamorado y emocionado frente al público que acompañó la presentación de su nuevo disco.

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