Emilia Mernes habló sobre su vínculo con Tini Stoessel: "Se dijeron muchas mentiras"

La tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena luego de meses de especulaciones, señales en redes sociales e indirectas que sus fanáticos aseguran detectar en canciones y presentaciones en vivo. Sin embargo, poco a poco se fueron conociendo más detalles.

Aunque ninguna de las dos artistas explicó públicamente qué ocurrió entre ellas, el vínculo parece atravesar uno de sus momentos más fríos. Las sospechas comenzaron a crecer cuando los seguidores advirtieron que Tini había dejado de seguir a Emilia en Instagram. El gesto rápidamente generó repercusiones dentro del círculo cercano de ambas artistas: María Becerra, Antonela Roccuzzo y otras parejas de futbolistas de la Selección Argentina replicaron la decisión y alimentaron aún más las teorías sobre un conflicto interno.

En los últimos días, la polémica volvió a escalar tras el lanzamiento de “Girls Girl”, la colaboración de Emilia con Zara Larsson. Algunos fragmentos del tema fueron interpretados por los fandoms como mensajes dirigidos a Stoessel. Entre las frases más comentadas aparecen: “Critican lo que haga, lo que piensa y lo que diga. Un movimiento en falso y todos esperan la caída. Pero si fuera un hombre, en dos días le olvidan” y “Si cumplo mi sueño, puedo ser su pesadilla”.

En medio de la repercusión, Emilia fue interceptada por un móvil de LAM y decidió hablar, aunque sin entrar en detalles sobre el origen del distanciamiento.

“Se dijeron muchas mentiras”, afirmó de manera contundente cuando le preguntaron por las distintas versiones que circularon en redes y medios. Sin embargo, evitó profundizar en el tema y dejó en claro que no tiene intención de responder públicamente a cada rumor. “No puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas”, sostuvo.

La cantante explicó que prefiere mantenerse al margen de las polémicas y enfocarse en su bienestar personal y profesional. “No puedo salir a aclarar cada cosa que se inventa”, insistió, restándole importancia a los comentarios que circularon en las últimas semanas.

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