Tini Stoessel volvió a demostrar que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida junto a Rodrigo De Paul.

El 24 de mayo, la cantante le dedicó un romántico mensaje de cumpleaños al futbolista de la Selección Argentina y revolucionó las redes sociales.

El romántico mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por su cumpleaños

“Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo q tengo en este mundo, me cambiaste la vida. T amo con todo el corazón”, escribió Tini en Instagram junto a un álbum de fotos y videos íntimos de la pareja.

Las imágenes mostraron distintos momentos de su relación: escenas románticas, postales hogareñas, viajes, situaciones divertidas y hasta un video en el que se la ve rapando a De Paul.

El posteo rápidamente se volvió viral y hasta el momento cosechó más de 1.300.000 likes en pocas horas, además de miles de comentarios de fanáticos que celebraron la relación y les dejaron mensajes de cariño.

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