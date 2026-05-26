Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo De Paul con un romántico mensaje de cumpleaños

El cumpleaños número 32 de Rodrigo De Paul tuvo un ingrediente especial y llegó de la mano de Tini Stoessel. La artista eligió las redes sociales para homenajear públicamente a su pareja con un mensaje cargado de ternura y una serie de imágenes inéditas que reflejan distintos momentos compartidos entre ambos.

A través de su cuenta de Instagram, Tini publicó varias postales de la intimidad de la pareja y acompañó el álbum con una dedicatoria que rápidamente generó repercusión entre sus fanáticos. “Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón”, escribió la cantante, dejando en evidencia el gran presente sentimental que atraviesan.

La reacción del mediocampista no tardó demasiado en llegar. Fiel al tono romántico del posteo, De Paul respondió el mensaje de forma pública y con entusiasmo: “Te amooooo mi vidaaaaa”, escribió, confirmando la complicidad y cercanía que muestran desde su reconciliación.



Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en su mejor momento

Después de atravesar distintas etapas y quedar más de una vez bajo la mirada pública, la relación entre Tini y Rodrigo parece haber encontrado estabilidad. En los últimos meses, ambos volvieron a mostrarse juntos con mayor frecuencia y reforzaron la imagen de una pareja consolidada.

El nuevo cumpleaños del futbolista aparece, además, como otro momento simbólico para la pareja, que hoy se muestra más unida que nunca y proyectando el futuro juntos. Entre gestos románticos, viajes y apariciones compartidas, Tini y Rodrigo siguen afianzándose como una de las duplas más comentadas y queridas del espectáculo y el deporte.

Además, el romántico intercambio no pasó inadvertido entre sus seguidores, que rápidamente inundaron las redes con mensajes de cariño, felicitaciones y comentarios celebrando el gran presente de la pareja.

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