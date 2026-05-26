"Como la de tu hija": Robertito Funes Ugarte se brotó en vivo



La cobertura periodística por los festejos de la Revolución de Mayo dejó un momento de altísima tensión. El conductor y movilero Robertito Funes Ugarte protagonizó un fuerte cruce en vivo tras reaccionar enfurecido ante la provocación de un hombre que pasaba por el lugar y le gritó una frase que ya se transformó en un karma para el periodista.

Mientras se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de Mayo entrevistando a un grupo de mujeres que asistieron a las celebraciones patrias, Robertito escuchó un comentario a sus espaldas que lo hizo estallar. Sin dudarlo, interrumpió la nota, se dio vuelta frente a la cámara y encaró directamente al provocador.

"Decímelo acá si sos tan vivo", lo desafió el periodista de LN+, visiblemente molesto, invitando al hombre a repetir sus dichos frente al micrófono, o creyendo que iba a intimidarlo con el micrófono.

Lejos de achicarse, el transeúnte redobló la apuesta mirando a la cámara. "Viva la patria de ellos, también. Saludos al 'rosca floja'", sentenció.

La respuesta del cronista no se hizo esperar y elevó el voltaje del tenso ida y vuelta. "Como la de tu hija, querido... bueno, se lo tenía que decir. Un olor a alcohol tenía encima", lanzó Robertito hacia el cierre de la secuencia, intentando descalificar el estado del peatón antes de retomar el aire del programa.



"Rosca floja": el origen de la burla que persigue a Robertito Funes Ugarte

El término "rosca floja" no es una agresión aleatoria, sino un latiguillo que persigue al comunicador desde hace meses. El origen se remonta a una fuerte discusión de tránsito que el periodista protagonizó en la vía pública, donde uno de los participantes involucrados le espetó ese curioso insulto.

Aquel video no tardó en volverse viral en las redes sociales. Desde entonces, el término se convirtió en la herramienta favorita de los usuarios y de varios peatones para burlarse o incomodar a Robertito Funes Ugarte cada vez que sale a la calle a realizar coberturas en vivo, un límite que esta vez el periodista decidió no dejar pasar.

minutouno.com