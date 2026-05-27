El chamamé de Cocomarola llegó a lo más alto de los Premios Gardel de la mano de Milo J

Milo J se coronó como el máximo ganador de los Premios Gardel, alzándose con el codiciado galardón de Oro y obteniendo el premio a la "Canción del Año" por su tema "Niño".

El segundo track de su álbum "La vida era más corta" causó sensación al fusionar el sonido urbano con las raíces folclóricas del litoral argentino, utilizando una emotiva interpolación de "Puente Pexoa", la obra de Mario del Tránsito Cocomarola, un hito institucional que el propio artista agradeció con profunda emoción sobre el escenario.

La consagración de "Niño" y el latido del Taragüí en los Gardel

La fiesta de la música nacional tuvo un claro y unánime protagonista. Milo J acaparó las miradas y los aplausos de la industria al consagrar una propuesta artística que cruza generaciones y la identidad musical de las provincias.

El momento a destacar fue la premiación en la terna a la mejor canción del año.

El galardón recayó sobre "Niño", pieza artística destaca por tratarse de una balada poética y conmovedora que aborda las infancias vulnerables, la marginalidad y la memoria colectiva, construida desde la perspectiva ficcional de un padre que le habla a un chico perdido.

Sin embargo, su mayor riqueza radica en su ADN instrumental, el cual rinde tributo directo a la leyenda de Mario del Tránsito Cocomarola, el máximo símbolo del chamamé argentino.

El emocionado agradecimiento de Milo J en el escenario

Visiblemente conmovido y quebrado por los nervios de la histórica jornada, Milo J subió a recibir la estatuilla y no dudó en utilizar el micrófono para reconocer públicamente la enorme influencia y el valor de la herencia cultural correntina en la concepción de su obra prima.

“Quiero primero que nada mandar un saludo a la familia de Cocomarola que formó parte de esto... Al principio de esta canción hay una interpolación a 'Puente Pexoa', un tema tradicional de Folklore de la Argentina”, declaró Milo J ante la ovación del auditorio.

Asimismo, el artista hizo extensivo su reconocimiento a sus seguidores que apuntalaron el crecimiento de la composición en las plataformas de streaming globales: “Quiero mandarle un saludo también a los fanáticos que bancaron esta canción en todo el mundo y en este país también”, concluyó.

De Corrientes al mundo: la vigencia de Puente Pexoa

La técnica de la interpolación musical —introducir una melodía de una canción preexistente y readaptarla con nueva instrumentación y lírica— sirvió en este caso para revivir de forma masiva las melodías de "Puente Pexoa", el rasguido doble compuesto por Cocomarola con letra de Armando Nelli que describe los paisajes románticos de la geografía correntina.

La audaz apuesta de Milo J y su productor Santiago Alvarado ratifica la absoluta vigencia de las estructuras tradicionales de nuestra música litoraleña, demostrando que el chamamé posee una flexibilidad y una potencia poética capaces de conquistar las nuevas plataformas digitales y emocionar al público joven a escala internacional.