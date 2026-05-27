Se filtraron dichos de la China Suárez para la restitución de las hijas de Mauro Icardi

La disputa mediática y judicial entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo episodio luego de que se conocieran detalles de una declaración realizada por la actriz en el marco del pedido de restitución internacional de las hijas del futbolista.

La información fue difundida por la periodista Naiara Vecchio y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a debatir sobre el rol de la actriz en medio del conflicto familiar.

La filtración generó sorpresa porque la China Suárez habló directamente sobre la relación de Mauro Icardi con sus hijas y también sobre el vínculo que el delantero mantiene con los hijos de ella.

Las declaraciones de la China Suárez

Según trascendió, la actriz aseguró que Mauro Icardi es un “muy buen padre” y sostuvo que mantiene una relación muy cercana con las niñas. Además, explicó que durante distintos períodos convivieron todos juntos y compartieron momentos familiares que definió como muy positivos y felices. La China Suárez también habría señalado que sus propios hijos desarrollaron un fuerte vínculo afectivo con el futbolista.

Incluso comentó que algunos de ellos lo consideran una figura paterna y que existe una convivencia muy natural entre todos los chicos. Dentro de la declaración, la actriz habría mostrado desde su celular distintos videos y fotografías para respaldar sus palabras. En esas imágenes se los vería jugando, bailando, maquillándose y compartiendo actividades recreativas tanto dentro de la casa como al aire libre.

También trascendió que había registros de vacaciones y momentos en el mar, donde las hijas de Mauro Icardi y los hijos de la actriz aparecían disfrutando juntos. Otro de los puntos que más repercusión generó fue que la China Suárez afirmó que intenta acompañar emocionalmente a las menores en medio del conflicto entre sus padres.

Según explicó, busca que las niñas no se vean afectadas negativamente por la situación judicial y mediática que atraviesa la familia. La actriz también remarcó que no realiza diferencias entre sus hijos y las hijas del delantero del Galatasaray, intentando que todos compartan un ambiente familiar de contención y tranquilidad.

Las declaraciones volvieron a colocar a la China Suárez en el centro de la escena y provocaron una enorme repercusión en el mundo del espectáculo, donde el conflicto con Wanda Nara continúa sumando capítulos día tras día.

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