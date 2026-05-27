Internaron de urgencia a Pata Villanueva: terapia intensiva y preoupación por su salud

El mundo del espectáculo sigue con atención la evolución de Pata Villanueva, quien debió ser ingresada de urgencia en una clínica médica. La información fue revelada este martes por la periodista Pilar Smith durante la emisión del programa LAM, donde se confirmó que la exvedette permanece en la unidad de cuidados críticos.

La noticia del ingreso hospitalario fue ratificada por Agostina, hija de la artista, quien optó por mantener la cautela y no brindar precisiones específicas sobre el diagnóstico.

“Se desconocen los motivos reales de su internación, pero me dicen que inmediatamente que llegó a la clínica fue llevada a la terapia intensiva”, detalló Smith al aire, reflejando la sorpresa que generó el cuadro en su entorno cercano.

A pesar de la alarma inicial que encendió el traslado a terapia, la familia transmitió un mensaje de tranquilidad de cara a las próximas horas.



Según indicaron, la actriz se encuentra actualmente “estable y fuera de peligro”. Los profesionales médicos lograron estabilizar sus parámetros vitales tras el ingreso del lunes y se espera que durante la jornada de este miércoles se difunda un parte oficial con mayores precisiones sobre su estado de salud.

Un extenso historial de batallas médicas para Pata Villanueva

La salud de Pata Villanueva viene siendo frágil desde hace cinco años, cuando protagonizó un gravísimo accidente doméstico que la dejó por largo tiempo al borde de la muerte.

Febrero de 2021: Durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay, sufrió una severa caída por las escaleras de su casa que le provocó una fractura de cráneo. Tras ser sometida a una intervención quirúrgica de urgencia en el Sanatorio Cantegril, regresó al país en un avión sanitario.

Octubre de 2021: En plena rehabilitación neurológica, debió ser ingresada en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva. Durante la cirugía por divertículos, contrajo una infección intrahospitalaria que agravó críticamente su cuadro.

Tras pasar más de dos años y medio postrada en una cama sin poder hablar ni alimentarse por sus propios medios, la exmodelo había reaparecido públicamente en febrero del año pasado en una entrevista televisiva.

En ese entonces, había compartido con optimismo sus significativos avances en la recuperación de la voz, la deglución y la movilidad del brazo derecho, mientras continuaba con un tratamiento intensivo para volver a caminar; un proceso de rehabilitación que hoy vuelve a ponerse en pausa debido a esta nueva complicación médica.

minutouno.com