Ian Lucas fue visto con una mujer y habló de su presente sentimental



En las últimas horas, Ian Lucas volvió a dar de qué hablar. Es que el periodista Alejandro Castelo, del ciclo Ya fue todo, se cruzó con el influencer en la vía pública y terminó protagonizando un intercambio inesperado.

El ganador de MasterChef Celebrity se mostró relajado mientras conversaba junto a una joven que permanecía dentro de un auto estacionado y no dudó en dar algunos detalles de este nuevo romance.

En medio de la charla, el cronista no dejó pasar el detalle y fue directo al punto: “¿Todo tranquilo? Te veo acompañado”, le comentó entre risas. Lejos de esquivar el tema, Ian respondió sin vueltas y con naturalidad: “Sí, nos estamos conociendo”, dejando entrever que estaría iniciando una nueva historia sentimental.



Ian Lucas y un nuevo vínculo bajo perfil

La conversación siguió con un tono distendido, aunque el exganador del reality culinario marcó un límite cuando Castelo intentó acercarse a la joven. Ante la consulta sobre si podía saludarla, el influencer respondió con amabilidad, pero firmeza: “No, prefiero que no, es mi intimidad”.

Aun así, las cámaras llegaron a registrar a la chica dentro del vehículo y el cronista intentó obtener una palabra de su parte. La reacción fue breve, cordial y sin demasiadas explicaciones: “No, no, por favor”.

Después de un tiempo de bajo perfil en lo sentimental y polémica separación con Evangelina Anderson, Ian parece dispuesto a volver a apostar al amor. Aunque eligió mantener los detalles lejos de la exposición mediática, su respuesta alimentó las versiones de un posible nuevo romance y mostró una faceta más reservada sobre su vida privada.

El momento no tardó en generar repercusión entre quienes siguen de cerca la vida del influencer, sobre todo porque Ian evitó profundizar sobre el vínculo y optó por preservar la identidad de la joven. Con una sonrisa y respuestas medidas, dejó en claro que atraviesa una etapa distinta, más enfocada en resguardar su intimidad mientras se permite volver a conocer a alguien.

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