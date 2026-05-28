Yanina Zilli ganó el desafío del auto en Gran Hermano y no pudo contener la emoción

La casa de Gran Hermano vivió una de sus jornadas más esperadas con la definición del tradicional desafío del auto 0KM, una competencia que volvió a poner a prueba la paciencia, la suerte y los nervios de los jugadores originales de la edición Generación Dorada.

Tras varios intentos fallidos y una expectativa creciente, finalmente se conoció quién logró abrir el vehículo y quedarse con el premio.

Durante largas rondas, los participantes fueron probando una a una las llaves disponibles entre las 200 exhibidas, buscando dar con la indicada. Entre quienes participaron estuvieron Emanuel Di Gioia, quien tuvo una ventaja por ser líder semanal y pudo tomar dos llaves por turno, Zunino, JuaniCar, Luana, Gladys La Bomba Tucumana, Yanina Zilli, Pincoya, Titi , Tamara Paganini y Cinzia.

Aunque varios estuvieron cerca y la incertidumbre dominó el juego, el desenlace llegó cuando menos se esperaba: Yanina Zilli eligió la llave número 119 y logró sacar el candado donde estaba la llave del auto, desatando una explosión de alegría dentro de la casa y los festejos de sus compañeros.



La emoción de Zilli tras ganar el auto en Gran Hermano

Todavía impactada por lo ocurrido, Yanina no pudo ocultar la emoción al recibir el premio y dedicó unas palabras apenas recuperó el aliento. “¡Es mío! Gracias, Santi. Gracias a Telefe”, expresó entre lágrimas y abrazos, completamente movilizada por el momento.

Luego, la participante compartió una historia personal que terminó de explicar el significado especial del premio para ella. “Hace un año mi hijo me decía: ‘Mamá, vos no podés andar con ese auto’. Yo soy súper ahorrativa. Antes de venir dije: ‘No, no voy a cambiar de auto, no quiero gastar’. Y mirá la joyita que me dieron”, cerró emocionada, mientras el resto de la casa celebraba junto a ella uno de los momentos más felices de la temporada.

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