Después de someterse a una cirugía de aumento de busto, Zoe Bogach sorprendió en redes al revelar que lleva varios días sin bañarse. La ex participante de Gran Hermano explicó que el postoperatorio le genera temor al momento de ducharse y contó qué cuidados viene tomando mientras se recupera.

“Chicos, ¿podemos hablar de que yo realmente no me baño hace una semana?”, expresó sin vueltas en un video que publicó en TikTok, donde relató cómo atraviesa estos días tras pasar por el quirófano.

Luego aclaró: “O sea, obviamente que la parte íntima me la higienizo. Pero la cabeza, por ejemplo, me la lavé solamente una vez, que fue el lunes”. Además, comentó: “Ahora igualmente me puse un aceite para que me crezca el pelo, por eso está medio grasiento… porque mañana voy a la peluquería a que me lo laven”.

Zoe Bogach sorprendió al revelar cuánto hace que no se baña

Zoe Bogach sorprendió al revelar cuánto hace que no se baña

Según detalló, todavía tiene puntos y eso le impide sentirse cómoda bajo el agua. “Yo no quiero meterme en la ducha porque tengo los puntos todavía y tampoco puedo usar los brazos para lavarme la cabeza. Entonces, sí o sí necesito a alguien que me lave el pelo y mañana voy a la pelu”, señaló.

La influencer también admitió el miedo que le provoca la situación. “Pero me da fobia entrar al agua porque tengo los puntos y el jabón y todo… No sé si me va a arder. Aunque yo todos los días me pongo alcohol en los puntos para que se cicatrice, pero igual no puedo entrar el agua”, reflexionó. Y remarcó: “Realmente me da fobia entrar agua”.

Antes de cerrar el video, Zoe recurrió a sus seguidoras para pedir experiencias y recomendaciones sobre el postoperatorio. “¿Cómo hicieron las operadas?”, preguntó.



Zoe Bogach pasó por el quirófano y se mostró feliz

Zoe Bogach, exparticipante de Gran Hermano 2024, cumplió uno de sus sueños y lo compartió con todos sus seguidores en redes sociales: a través de su cuenta de TikTok, la joven modelo se mostró vendada tras pasar por el quirófano para realizarse una mamoplastia de aumento, es decir, una cirugía de aumento de mamas.

Tal como había adelantado también en sus redes, la joven se sentía algo acomplejada por el tamaño de sus pechos, luego de que algunos comentarios alimentaran su inseguridad al respecto, especialmente, al salir del reality show de Telefe. Por ello, tomó la decisión de operarse, tras lo cual se mostró muy feliz.

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