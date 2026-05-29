Laurita Fernández habló de las charlas con Matías Busquet antes de oficializar

Aunque hoy disfrutan de su relación, el acercamiento entre Laurita Fernández y Matías Busquet no fue nada sencillo. La actriz y conductora contó que el polista insistió durante años hasta lograr conquistarla y recordó las conversaciones incómodas que mantuvieron antes de oficializar el romance.

“Fueron muchos, pero muchos chats y había algo de salir a tomar algo con alguien que no conocía de ningún lado que me costaba un montón”, reconoció Laurita al hablar sobre el inicio del vínculo.

Con la intención de animarse a conocerlo, decidió invitarlo primero al teatro para verlo en un contexto que le resultara más cómodo. Sin embargo, aunque se cruzaron en el hall una vez terminada la función, tampoco concretaron una salida en ese momento.

Fue entonces cuando llegó una charla que marcó un antes y un después entre ambos. “Llegó un momento en que me dijo ‘si algún día querés que nos veamos avisame’. ¡Y desapareció! (...) Me llamó la atención su personalidad”, recordó la protagonista de La Cena de los Tontos.

Más adelante, Laurita explicó que apenas empezaban a conocerse ella tuvo que viajar a Mar del Plata para hacer temporada durante tres meses, situación que generó dudas en el vínculo. “Nos conocimos y le avisé que al mes me iba (a hacer temporada) tres meses a Mar del Plata. Y fue como ¿qué onda?”, relató.

Además, contó que Busquet no estaba cómodo con la dinámica de verse siempre en privado y ella le explicó sus motivos: “Si salimos (en público) para mí implica otro tipo de compromiso...”.

Finalmente, Laurita Fernández admitió que le daba pudor hablar sobre el impacto mediático que podía tener la relación y las consecuencias que implicaría blanquear el noviazgo.



Confirmación en redes: Laurita Fernández compartió su primera foto junto a Matías Busquet por San Valentín en su instagram

Laurita Fernández decidió mostrarse públicamente junto a su pareja, Matías Busquet, al compartir una foto muy significativa este 14 de febrero. Fue la primera vez que la conductora publicó una imagen con el deportista en sus redes desde que su vínculo tomó estado público.

En la postal, ambos aparecen abrazados, sonrientes y muy cómplices, lo que para muchos significó la confirmación total del romance.

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