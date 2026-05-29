Tensión total en Gran Hermano: Yipio y Campanita protagonizaron una fuerte pelea

Una nueva pelea sacudió la convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada y dejó en evidencia el clima de tensión que atraviesa la casa. Esta vez, las protagonistas del fuerte cruce fueron Yipio y Campanita (Steffy Pereira), quienes terminaron discutiendo a los gritos frente al resto de los jugadores.

Todo comenzó a partir de un comentario de Campanita durante una de las pruebas vinculadas al presupuesto semanal. Molesta por la reacción de su compañera, le reclamó: "¿Sabés qué, Yipio? No me gustó que me hayas dicho, cuando yo te estaba diciendo: 'Corré, corré'. Yo no te lo dije de mala manera, yo te lo dije porque realmente te quería alentar. Porque para mí, cuando uno está haciendo deporte, si yo te digo: 'Corré' es aliento".

Lejos de calmar las aguas, Yipio respondió con firmeza y dejó en claro que el conflicto venía acumulándose desde hacía días. "¿A vos te parece una falta de respeto? A mí me parece una falta de respeto que ya van tres días seguidos que te digo: 'No entres' al cuarto gritando. Es una habitación, podés tocar una puerta, tiene una puerta, primero. Segundo, eso no era un juego, era el presupuesto semanal y no tenemos comida", lanzó.

La discusión escaló rápidamente y la participante explicó por qué consideraba que los gritos perjudicaban la prueba: "Los juegos necesitan concentración porque pasó que la última olla no la encontraban. Si vos estás gritando como una desesperada, no es aliento, es desconcentrar el que está buscando la olla. Entonces, yo te digo: 'Paren, paren, paren'. Y no parás. Porque ya probé 20 veces en hablarte bien y decirte: 'Pará con lo de las ollas'. Y hoy a la mañana yo pasé toda la noche como el orto, sintiéndome mal, con dolor de la garganta y si no, preguntarle a mi hermano todo lo que le pedí para tomar. Y vos viniste a romper los huevos tres veces al cuarto. Si querés respeto, primero da respeto vos".

En medio del enfrentamiento, ambas comenzaron a cruzarse acusaciones mientras repetían la palabra “respeto”. Fue entonces cuando Yipio cerró una de sus intervenciones con dureza: "Así que si me vas a venir a pedir respeto, empezá por darlo vos, reina. Se terminó la conversación conmigo".

Sin intención de bajar el tono de la discusión, Campanita retrucó: "Por lo visto no sos coherente, no estás entendiendo". Pero Yipio volvió a insistir en su punto: "¿Pero cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Sos un adulto responsable. Tenés que entender que si estamos compitiendo por el presupuesto, la gente tiene que estar concentrada, estamos jugando por la comida".

La brasileña-paraguaya intentó justificar su actitud al asegurar: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Sin embargo, la conversación terminó explotando definitivamente cuando Yipio respondió sin filtros: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo".

Antes de dar por terminado el enfrentamiento, Yipio volvió a remarcar que el problema venía desde hacía varios días: "Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".

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