Enzo Fernández y Valentina Cervantes presentaron su marca de ropa

El presente de Valentina Cervantes y Enzo Fernández suma un nuevo desafío fuera del mundo del fútbol. La pareja lanzó oficialmente Twentyfour, una marca de ropa deportiva y urbana con la que busca abrirse camino en la industria de la moda, una apuesta que no tardó en convertirse en tema de conversación en las redes sociales.

A través de sus Instagram, el campeón del mundo y la influencer compartieron imágenes de la presentación de la firma, además de mostrar algunas de las prendas que forman parte de la primera colección.

La propuesta está orientada a toda la familia y cuenta con opciones para hombres, mujeres y niños. El concepto combina elementos deportivos con un estilo casual pensado para el uso diario, una tendencia que gana cada vez más espacio dentro del mercado de la indumentaria.

Aunque el lanzamiento despertó entusiasmo entre los seguidores de la pareja, también generó debate por distintos aspectos relacionados con la colección y con la imagen elegida para el evento de presentación.

Twentyfour

El nombre de la marca hace referencia al número que Enzo Fernández utiliza en su camiseta. Según explicaron sus impulsores, el proyecto fue creado con “mucho amor y dedicación”.

Los valores de los productos también llamaron la atención de los usuarios en redes. Las remeras rondan los $65 mil, mientras que los pantalones tienen un valor cercano a los $119 mil y las camperas alcanzan los $139 mil.