Escándalo en Gran Hermano tras una nueva acusación de racismo

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica por un episodio que generó una fuerte reacción en redes sociales. El reality, que ya venía acumulando controversias desde el inicio de la temporada, enfrenta ahora nuevos cuestionamientos por un comentario realizado dentro de la casa.

La nueva controversia surgió durante una charla informal entre Hanssen y Tatiluna. Mientras compartían un momento con Gladys La Bomba Tucumana, el participante lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes: "Decí que estamos entre lo blanco porque sino La Bomba...".

El comentario ocurrió cuando la cantante manifestaba sus ganas de sumarse a una actividad en la pileta junto a los participantes. Aunque la frase quedó inconclusa, numerosos usuarios interpretaron sus palabras como una referencia discriminatoria, lo que desató una ola de críticas.

Repercusiones en redes sociales

La repercusión no tardó en multiplicarse y miles de televidentes comenzaron a reclamar una respuesta por parte de la producción del programa. Muchos compararon el episodio con situaciones anteriores que derivaron en sanciones para otros concursantes.

Uno de los mensajes que más circuló en X fue: "Si expulsaron a Carmiña, expulsen a este también. ¿O el racismo es selectivo en GH?".

Otro usuario escribió: "Hagamos tendencia: expulsión para Hansen por racista. Que se los mida con la misma vara. Claro, como es argentino no le van a decir nada".

También hubo quienes apuntaron contra la actitud de ambos participantes durante la conversación. "Además de ser racistas, él es consciente al punto de taparse el micrófono... Y lo peor es que ella avala sus dichos", expresó otro posteo que se viralizó rápidamente.

Mientras el debate sigue creciendo en redes sociales, los seguidores del reality permanecen atentos a una posible decisión de la producción sobre un episodio que volvió a poner a Gran Hermano Generación Dorada en boca de sus fanáticos.

Minutouno.com