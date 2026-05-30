Murió Julio Le Parc, pionero argentino del arte cinético y óptico. Tenía 97 años y su fallecimiento ocurrió consecuencia de un progresivo deterioro de su salud que lo obligó en los últimos años a resignar sus viajes por el mundo. El próximo 11 de junio iba a inaugurar una gran retrospectiva en la Tate de Londres.

“Luchó hasta el final, estaba muy ilusionado con esa muestra, que iba a inaugurar para invitados el 8 de junio, y él quería ir”, confirmó al diario La Nación su hijo Yamil Le Parc que estaba preparando una muestra del artista. Su padre estaba internado desde hace dos días en el Hospital Americano. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer. Habrá velorio, pero todavía no sabemos cuándo”.

Julio Le Parc fue un maestro de la luz, el color, la interacción y el movimiento, además de ser un pionero del arte óptico y cinético. Nació el 23 de septiembre de 1928 en Mendoza Argentina y se radicó en París en 1958 donde vivió hasta su muerte a los 97 años. Fue uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo y en 1966 obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia.

A lo largo de su carrera creó enormes esferas de acero de colores como la dorada de diez metros de diámetro instalada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, la roja que puede verse en un espacio cultural con su nombre en Mendoza, la azul que donó en 2016 al actual Palacio Libertad y la amarilla que brilló en el Malba. También exhibió dos esferas más en Madrid en marzo de 2025 y lanzó su propio museo de arte virtual.

Le Parc no se consideraba ni fotógrafo ni artista sino solo un experimentador. En 2019 Buenos Aires le rindió un múltiple homenaje por sus 90 años y al momento de su muerte iba a inaugurar una gran retrospectiva en la Tate de Londres el 11 de junio.

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