Un homenaje cargado de emoción: Emilia Mernes fue distinguida en su tierra natal

Emilia Mernes vivió una jornada inolvidable en Nogoyá, la ciudad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las artistas más populares de la música latinoamericana. La cantante fue homenajeada con la distinción de Ciudadana Ilustre en un acto realizado en la Casa de la Cultura, donde estuvo acompañada por familiares, amigos y una multitud de admiradores que se acercaron para compartir un momento muy especial de su carrera.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción desde el comienzo. Al momento de recibir el reconocimiento, la intérprete no pudo ocultar sus sentimientos y agradeció el gesto de las autoridades y de todos los vecinos que la acompañaron. Con evidente conmoción, expresó unas palabras que reflejaron la importancia que tuvo el homenaje para ella y el fuerte vínculo que mantiene con el lugar donde creció.

“Esto tiene un significado muy especial y es algo que voy a guardar para siempre en mi corazón”, afirmó con la voz entrecortada, visiblemente movilizada por la situación. Durante su discurso, también aprovechó la oportunidad para recordar los inicios de su recorrido artístico, cuando aún era una joven que soñaba con dedicarse a la música.



La cantante evocó aquellas primeras presentaciones que realizó en distintos espacios de la ciudad y destacó cómo esos momentos fueron fundamentales en la construcción de su carrera. “¿Quién hubiera dicho que después de aquellos shows en el camioncito iba a tener la oportunidad de recorrer tantos lugares y presentarme en distintos escenarios del mundo?”, comentó ante los presentes, generando aplausos y muestras de cariño por parte del público.

La artista remarcó además que, pese al éxito internacional que alcanzó en los últimos años, nunca perdió el contacto con sus orígenes. En ese sentido, dedicó unas palabras especiales a Nogoyá y a las personas que formaron parte de su crecimiento personal y profesional. “Pero lo más lindo es saber que sin importar dónde esté, siempre llevo a Nogoyá conmigo, porque acá están mis raíces, acá aprendí a soñar y acá empezó todo”, sostuvo, dejando en claro la importancia que tiene la ciudad en su vida.



El acto concluyó con otro mensaje de agradecimiento hacia la comunidad que la vio crecer. “Gracias, Nogoyá, los voy a llevar en mi corazón siempre”, expresó la cantante antes de recibir una nueva ovación. La emoción se extendió más allá de la ceremonia formal, ya que una enorme cantidad de fanáticos aguardaba en las inmediaciones para verla de cerca.

Lejos de retirarse rápidamente del lugar, la artista decidió compartir unos minutos con quienes se acercaron para acompañarla. La artista saludó a sus seguidores, posó para fotografías y respondió al afecto de cientos de personas que querían conservar un recuerdo de una jornada histórica para la ciudad. Así, el reconocimiento como Ciudadana Ilustre se convirtió en una celebración colectiva que unió a la cantante con sus raíces y con el público que la acompañó desde sus primeros sueños hasta su consagración internacional.

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