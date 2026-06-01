Carta de amor a la distancia: el mensaje de su hija quebró a Emanuel en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una de sus noches más emotivas desde el inicio de la temporada. En medio de una actividad organizada por la producción, los participantes tuvieron la oportunidad de recibir mensajes de familiares y seres queridos. Entre todas las historias que se vivieron durante la jornada, una se destacó por encima del resto y logró conmover tanto a los jugadores como a los televidentes.

El protagonista del momento fue Emanuel Di Gioia, quien no pudo contener las lágrimas al ver un video enviado por su hija Nina, de apenas diez años. Desde el otro lado de la pantalla, la niña buscó transmitirle tranquilidad y demostrarle cuánto lo acompaña mientras permanece aislado dentro de la competencia. Con una enorme naturalidad, comenzó su mensaje diciendo: “Hola, pa. ¿Cómo estás? Te extraño mucho, pero yo estoy bien. Y te veo todo el día en la tele y estoy reorgullosa de vos”.

A medida que avanzaba el video, Nina le contó algunas de las actividades que realiza diariamente para que su padre supiera cómo transcurren sus días. “Voy a empezar gimnasia artística, fui a un par de cumpleanitos y fui a natación. Y me va re bien en el cole”, comentó con una sonrisa. Sus palabras reflejaron la intención de llevarle calma y transmitirle que todo marcha bien mientras él continúa participando del programa.

Sin embargo, fue el tramo final del mensaje el que terminó provocando el quiebre emocional de Emanuel. “Sé que falta un tiempo, pero quiero que sepas que yo estoy bien. Veo todos tus saludos. Te voy a estar esperando con mi peluchito para que volvamos a andar en bicicleta, que vayamos de vacaciones. No aflojes, seguí así. Te amo”, expresó la pequeña mientras abrazaba un peluche con la imagen de su papá.



La reacción de Emanuel al mensaje de su hija en Gran Hermano

La reacción fue inmediata. Conmovido hasta las lágrimas, Emanuel respondió mirando a cámara y dedicó unas sentidas palabras a su hija. “Quiero decirte, Nina, que te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante que tengo en esta vida. Me diste vida, literal”, afirmó visiblemente emocionado. Luego agregó: “Todo esto lo hago por vos y te extraño con locura. Pronto voy a estar con vos, abrazándote y llenándote de besos. Te amo, hija”.

Brian Sarmiento se mostró conmovido

Mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo y contenerlo, otro participante también se mostró profundamente movilizado por la situación. Brian Sarmiento, exfutbolista y uno de los jugadores más reconocidos de la casa, no pudo ocultar su emoción al escuchar la historia. “De verdad estoy emocionado porque sé lo valioso que es este mensaje para vos”, le dijo a Emanuel.

La escena tuvo un significado aún más profundo para Brian debido a la situación personal que atraviesa. El exjugador ha hablado en distintas oportunidades sobre los conflictos que mantiene con la madre de sus hijas y sobre el dolor que le provoca la distancia. “Me toca mucho porque obviamente tengo un tema a resolver con mis hijas. Por suerte pude verlas y después justo me tocó entrar otra vez”, explicó.

Finalmente, también reveló que buena parte de su participación en el reality está motivada por ellas. “El esfuerzo que yo hago es por ellas. Entrar acá otra vez fue para cuidarlas. Pero ahora lo único que quiero es que ellas sean felices y que podamos llegar a tener el amor que tuvimos siempre desde que nacieron”, sostuvo. Así, una dinámica pensada para acercar a los participantes a sus seres queridos terminó regalando uno de los momentos más sensibles y recordados de la temporada.

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