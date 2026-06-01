Alta expectativa: Luck Ra prepara su homenaje a Messi con una canción mundialista



Luck Ra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística y decidió celebrarlo con un proyecto muy especial. Tras obtener importantes reconocimientos en los Premios Gardel, el músico sorprendió a sus seguidores al revelar que trabaja en una canción dedicada exclusivamente a Lionel Messi, su máximo referente dentro del deporte.

El anuncio llegó en un contexto ideal: a pocas semanas del inicio del Mundial 2026 y con la expectativa de millones de argentinos que sueñan con una nueva consagración de la Selección. La noticia fue presentada a través de las redes sociales del artista, donde compartió un video ambientado con una fuerte estética futbolera.

Banderas argentinas, trofeos, afiches y distintos elementos vinculados al fútbol formaron parte de la escenografía elegida para adelantar el lanzamiento. En ese contexto, Luck Ra apareció luciendo una campera celeste y blanca inspirada en los colores nacionales y realizó una declaración que rápidamente captó la atención de sus seguidores: “Hicimos este tema para Messi”.



La publicación generó una inmediata repercusión entre fanáticos de la música y del fútbol. Consciente del alcance que tiene el capitán argentino, el cantante incluso les pidió ayuda a sus seguidores para que el mensaje llegara al propio futbolista. “Necesito que me ayudes etiquetándolo en los comentarios”, expresó durante el video, alimentando la ilusión de que el campeón del mundo pueda escuchar la canción una vez que sea publicada oficialmente.

El adelanto permitió conocer algunos fragmentos de la composición. En los primeros versos, el artista apuesta por una sonoridad cercana al tango para describir la admiración que genera Messi. “Hablan de amor, pero nadie sabe lo que es sentir así. Un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir”, se escucha en una de las estrofas iniciales.

Más adelante, el tema incorpora el clásico ritmo del cuarteto y profundiza en la figura del astro rosarino: “Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que ahora el fútbol es tu sobrenombre. Y aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde”. La expectativa por conocer la canción completa creció todavía más porque el artista no brindó detalles sobre su fecha de estreno ni sobre el título que llevará la obra.



Días antes del anuncio, Luck Ra ya había anticipado que preparaba una sorpresa especial mediante una cuenta regresiva en sus redes sociales. Junto a una imagen de Messi, escribió: “El anuncio más especial de mi vida, dedicado a mi ídolo y al de todo un país”.

Mientras continúa disfrutando de los premios obtenidos recientemente por su álbum Qué sed y por la canción Tu misterioso alguien (cuarteto) junto a Miranda!, Luck Ra suma un nuevo desafío artístico. Esta vez, con una producción atravesada por la pasión futbolera y el sentimiento nacional, busca rendir homenaje al jugador más importante de la historia reciente del deporte argentino y acompañar con música la ilusión mundialista de millones de hinchas.

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