Las contradicciones que detectaron en el relato de Nahir Galarza tras su entrevista

La entrevista que Nahir Galarza concedió a OLGA continúa generando repercusiones y análisis en distintos programas de televisión. A casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo, la joven condenada a prisión perpetua habló desde la cárcel de Paraná con Nati Jota y Paulo Kablan, en una conversación que rápidamente se convirtió en tema de debate.

En Puro Show, los panelistas revisaron algunos de los momentos más comentados de la entrevista y pusieron bajo la lupa ciertas declaraciones de Galarza. Uno de los primeros en pronunciarse fue Matías Vázquez, quien consideró que durante la charla hubo expresiones que llamaron particularmente su atención.

“Hay un acto fallido, ella misma admite haber hecho algo, y después revierte rápidamente que es una mujer que por su puesto está pagando lo que tiene que pagar, porque la justicia investigó y dio con esto”, analizó el conductor.



Las diferencias que advirtieron en el relato de Nahir Galarza

Por su parte, Pochi comparó las respuestas que Nahir dio en esta oportunidad con declaraciones que había realizado tiempo atrás en una entrevista con Mariana Fabbiani. Según explicó, encontró diferencias en torno a uno de los episodios previos al crimen.

“En la entrevista con Mariana Fabbiani, ella le pregunta si es que estaba a los gritos y todo mal, no pensaba tirarse de la moto, y ella dice: ‘No, no, no pensaba en tirarme de la moto’. Y acá, en un momento de la entrevista, ella dice: ‘Sí sí, yo pensé en tirarme de la moto'. Ahí ves las contradicciones de como ella arma el relato, de cómo pasa el tiempo”, sostuvo.

Fernanda Iglesias, en tanto, eligió enfocarse en la dinámica del reportaje y destacó el desempeño de los entrevistadores. “Me parece excelente la forma en que Nati Jota y Paulo Kablan hacen la entrevista. Sobre todo Nati que le deja la respuesta servida, Nati para mí es mucho mejor que Paulo. Nati era como más directa con las preguntas. Ella estaba dispuesta a hablar, la da porque tiene alguna intención de decir que le parece que su condena no es justa", opinó.



"Preferiría que no...": la fuerte confesión de Nahir Galarza desde la cárcel

La entrevista completa fue publicada por OLGA en YouTube luego de que su estreno fuera postergado. Inicialmente estaba previsto que saliera al aire el 2 de junio, pero la señal decidió retrasar su difusión debido al impacto social que provocó el femicidio de Agostina Vega.

Antes del lanzamiento, las redes oficiales del canal habían anticipado el contenido con un mensaje que despertó una enorme expectativa: “Nahir Galarza habla por primera vez tras su condena firme a prisión perpetua. Nati Jota y Paulo Kablan la entrevistan desde la cárcel de Paraná, a casi nueve años del asesinato de Fernando Pastorizzo”.

El primer adelanto, de apenas unos segundos, fue suficiente para generar una fuerte controversia. Allí, Galarza reconoció haber efectuado los disparos con el arma reglamentaria de su padre y pronunció una frase que rápidamente se viralizó: “No puedo creer que haya sido tan mala persona. Yo no soy así”.

Desde entonces, la entrevista quedó en el centro de la discusión pública, con opiniones enfrentadas tanto sobre las declaraciones de Nahir como sobre la decisión de darle voz en un formato de estas características.

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