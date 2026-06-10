Emilia Mernes deslumbró con un look inspirado en Argentina para la previa del Mundial 2026



Emilia Mernes volvió a convertirse en tendencia, esta vez por el espectacular look que eligió para participar del evento organizado por Telemundo en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026. La artista argentina apostó por una estética inspirada en los colores nacionales y brilló sobre el escenario con un diseño que no pasó desapercibido.

Horas antes de su presentación, la cantante compartió en sus redes sociales varias imágenes del backstage, donde mostró en detalle el outfit que preparó para la ocasión. Incluso sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía sin maquillaje, acompañada únicamente por emojis en celeste y blanco.

Para el show, Emilia lució un minivestido tipo corset completamente cubierto de cristales. El diseño combinó piedras celestes, plateadas y blancas distribuidas en un efecto degradé que recorría toda la prenda, aportando brillo desde el escote hasta el ruedo. El conjunto se completó con llamativos guantes y detalles en amarillo que evocaban el sol de la bandera argentina.



El homenaje fashion de Emilia Mernes a los colores nacionales

Además del vestido ajustado a la cintura, uno de los elementos más destacados fue la extensa cola blanca adornada con cristales que caía desde los hombros y se deslizaba por el suelo, generando un efecto impactante durante su actuación.

La cantante se presentó junto a Carlos Vives y Wisin para interpretar "Somos más", la canción oficial que grabaron junto a Xavi para acompañar la Copa del Mundo que comenzará esta semana en Estados Unidos, México y Canadá.

La propuesta musical reúne influencias de distintos países latinoamericanos: Vives aporta el sello colombiano, Wisin suma el ritmo puertorriqueño y Xavi representa a México. En ese contexto, Emilia asumió el rol de Argentina y decidió reflejarlo también desde la moda, con un estilismo pensado especialmente para destacar los colores albicelestes.

Aunque no realizó declaraciones sobre la Selección argentina ni sobre el comienzo del torneo, su look habló por sí solo. Con un diseño cargado de brillo, referencias patrias y una fuerte impronta escénica, la cantante logró convertirse en una de las figuras más comentadas de la previa mundialista.

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