Marcela Tinayre habló del romance que mantuvo en secreto Mirtha Legrand: "Equivocada"

La inesperada mención a un antiguo amor de Mirtha Legrand durante una de sus últimas cenas televisivas sigue dando que hablar. Luego de que Mercedes Ninci sacara a relucir la historia de un hombre llamado Julio, fue Marcela Tinayre quien aportó más detalles sobre aquel romance que marcó una etapa poco conocida en la vida sentimental de la conductora.

Lejos de considerar incómoda la situación, la hija de La Chiqui aseguró que el tema es habitual dentro del entorno familiar. Al ser consultada por la reacción de su madre ante la pregunta realizada en vivo, respondió: "No, ya lo tenemos recontra hablado a eso. Es divertido el tema, sobre todo con la personalidad de mamá".

Con el humor que la caracteriza, Marcela también hizo referencia a la naturalidad con la que abordan este tipo de historias familiares. "Si lo digo yo, bueno, me empuja", comentó entre risas.



Según explicó, la existencia de Julio nunca fue un secreto para los más cercanos a Mirtha. De hecho, aseguró que el recuerdo de aquella relación suele generar divertidas conversaciones puertas adentro. "Mi amor, nos reímos muchas veces de ver a mamá en otra historia", confesó.

Además, remarcó que no hay motivos para ocultar episodios del pasado de la conductora. "Mamá tiene 99 años. ¿Te puede sorprender algo que quiera ocultarse? Nada", afirmó.

Más allá de la anécdota, Tinayre reveló el motivo que terminó alejando a la pareja. De acuerdo con su relato, Julio pretendía que Mirtha abandonara su carrera profesional, una condición que la conductora no estuvo dispuesta a aceptar.

"Claro, estábamos en el horno", lanzó Marcela al recordar aquella situación. Y respaldó la decisión que tomó su madre en aquel momento: "Ahí estuvo bien, digamos. Era la persona equivocada".

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